Просьба Пашиняна о помощи подчеркнула сложное геополитическое положение Кремля

02 ноября 2020, 10:51

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна с просьбой помочь Армении вынудила Кремль балансировать между союзническими обязательствами и нежеланием стать стороной карабахского конфликта в связи с риском обострить отношения с Турцией, пояснили политологи отказ России Пашиняну.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились, что стороны карабахского конфликта не будут наносить удары по мирным населенным пунктам. Однако уже на следующий день Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта, а Азербайджан – об ударах по Тертеру и прифронтовым селам. Обвинениями в ударах по населенным пунктам стороны обменялись и 1 ноября.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны конфликта трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

МИД России ответил мягким отказом на просьбу Пашиняна о помощи

Россия придерживается союзнических обязательств по отношению к Армении, в том числе согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, заявил 31 октября МИД России в ответ на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Владимиру Путину.

"Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга. В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства.

Этому заявлению предшествовало письмо Пашиняна президенту России, в котором Никол Пашинян, согласно сообщению МИД Армении, "досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы".

"В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности", - говорится в пресс-релизе, размещенном 31 октября на русскоязычной версии сайта МИД Армении.

В октябре Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. 4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили ЕСПЧ отреагировать на это. Турция в свою очередь отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Так, президент этой страны Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану. 27 октября глава Следкома Армении Рафаел Варданян сообщил, что в зону конфликта продолжают прибывать, в частности, военные из Турции. По его словам, рядом с Гянджей были обнаружены около 300 турецких спецназовцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 ноября на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу расценил письмо Никола Пашиняна президенту России как признание поражения. "С одной стороны она (Армения) признает поражение, - отправка этого письма подтверждает это, - с другой стороны не хочет полностью капитулировать. Продолжение сегодня войны и потери с обеих сторон происходят в результате возложенной на Пашиняна большой ответственности", - привел в тот же день слова Алиева "Sputnik Азербайджан".

Политологи разъяснили желание Кремля дистанцироваться от карабахского конфликта

Обратившись к президенту России, Никол Пашинян пошел на крайний шаг, который не только ставит в трудное положение Москву, но и может иметь последствия для политического будущего самого Пашиняна, считает эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, который в 1990-е годы был советником президента России по политическим вопросам и участвовал в переговорах по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве.

"Для Армении в целом и для ее нынешнего руководителя наступает момент решающего выбора. Страна уже скоро может потерпеть историческое поражение. Убедившись, что ни НАТО, ни США ему не помощники, Никол Пашинян использует последнее имеющееся у него средство. Судя по всему, он намерен прямо потребовать от Москвы выполнения союзнических обязательств. И многосторонних (в рамках ОДКБ), и двусторонних (по договору о пребывании в Армении российской военной базы). Для Москвы перспектива втянуться в конфликт с Азербайджаном и стоящей за его спиной Турцией из-за спора о Карабахе неприемлема. Такой ход повлек бы за собой катастрофические потери без какого-либо позитивного смысла. У Москвы есть все основания отклонить требование о прямой военной помощи Еревану, учитывая, что Карабах - не часть Армении", - приводит сегодня слова Сергея Станкевича "Коммерсант".

По его мнению, лучшее, что сейчас мог бы сделать Никол Пашинян, - уйти в отставку и передать власть военному совету. "Это открыло бы и участникам конфликта, и странам-посредникам дополнительный спектр возможностей по дипломатическому урегулированию ситуации, не доводя дело до самых драматических последствий", - пояснил Станкевич.

Обращение Никола Пашиняна к Путину поставило перед Кремлем "непростые дилеммы", согласен ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. "Открытое военное вмешательство на стороне Еревана неизбежно поставило бы вопрос о равноудаленности Москвы и ее роли модератора в конфликте. В этом случае та же Анкара заявила бы, что ее позиция ничем не хуже. [...] Другой сценарий - апелляция исключительно к формально-правовым сюжетам. Однако такая позиция укрепит внутри Армении настроения тех, кто считает союзничество с Россией невыгодным со стратегической точки зрения", - цитирует эксперта издание.

По мнению Сергея Маркедонова, Кремлю нет необходимости "сводить все к выбору: открытое военное вмешательство или молчание". "Достаточно добавить стальных нот в голосе Москвы относительно требований незамедлительного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Дипломатическая активизация крайне важна. И не стоит столь жестко привязываться к формату Минской группы ОБСЕ. Помимо нее Москва может наращивать свои собственные действия", - сказал он.

Прямое военное вмешательство России в карабахский конфликт немедленно лишило бы ее права выступать в роли ключевого посредника между сторонами, указал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Нет никаких оснований полагать, что Москва выберет этот сценарий. [...] Кроме того, в Москве не могут не отдавать себе отчет в том, что нынешнюю ситуацию во многом спровоцировал сам Никол Пашинян своими подчеркнуто резкими заявлениями в адрес Азербайджана... Впрочем, имея претензии к Николу Пашиняну, в Москве не могут допустить уход из орбиты ее влияния оскорбленной Армении - такой сценарий был бы плохим примером для отношений с другими союзниками на постсоветском пространстве и имел бы крайне неприятные последствия для стратегических интересов России во всей Евразии. Поэтому, отказываясь воевать за Армению, Россия должна рассмотреть варианты помощи Еревану, включая поставки вооружений, которые смогли бы уберечь ее союзника от поражения", - приводит слова Кортунова издание.

России война в Нагорном Карабахе "в любом её проявлении сейчас вовсе не нужна", убежден первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. "Ссориться сейчас с какой-либо стороной конфликта — Арменией и Азербайджаном, а вкупе и с Турцией, не резон. Поэтому Москва настойчиво призывает все стороны конфликта прекратить огонь и вернуться к переговорам. Политика тупиковая, сравнимая с действиями страуса, прячущего в случае опасности голову в песке. Необходимы какие-то конкретные решения, которые неизбежно не понравятся какой-либо из сторон. Но, как известно, всем не угодишь, чем-то всегда нужно жертвовать", - цитирует сегодня Сивкова "Свободная пресса".

Артиллерийские и ракетные удары по мирным азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, рассказал в октябре "Кавказскому узлу" бывший советник госсекретаря США Пол Гобл.

Напомним, 25 октября Никол Пашинян предложил разместить российских миротворцев в зоне карабахского конфликта, указав, что это может стать выходом из ситуации. "По нашему мнению, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта", - сказал он, предположив, что в ином случае "будет невозможно предотвратить гуманитарную катастрофу" в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот же день заявил, что Азербайджан готов к новому соглашению о перемирии, но власти Армении должны подтвердить готовность следовать принципам Минской группы ОБСЕ и взять на себя обязательство "по освобождению земель" в зоне карабахского конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".