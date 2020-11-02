02 ноября 2020, 00:21
Второй за сутки авиаудар нанесен по Мартуни
Город Мартуни во второй раз за последние сутки подвергся удару боевой авиации Азербайджана, мирному населению нанесен материальный ущерб, сообщила Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 октября на 1 ноября город Мартуни подвергся авиаударам, на рассвете азербайджанские военные возобновили обстрелы в направлении города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. По его данным, в результате бомбежек в городе "много разрушений".
Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.
Вечером 1 ноября город Мартуни подвергся обстрелу с азербайджанской стороны, заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. В сообщении, опубликованном в 23.17 (22.17 мск) на странице ведомства в Facebook, отмечается, что "военная авиация причинила материальный ущерб мирному населению". О жертвах и раненых не сообщается.
Также в госслужбе объяснил, что периодически звучащие в Степанакерте сирены воздушной тревоги информируют население "о ВВС противника и ожидаемой угрозе".
"Борьба продолжается также в тылу. Вражеские силы регулярно подвергают ракетным обстрелам мирные населенные пункты [...] В других населенных пунктах сравнительно спокойно", - говорится в русскоязычной версии заявления ГСЧС Нагорного Карабаха.
Как сообщалось, по данным омбудсмена Нагорного Карабаха на 31 октября, с начала обострения конфликта погибло 45 жителей мирных населенных пунктов, 141 человек ранен.
По состоянию на 00.05 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев по поводу заявления ГСЧС Нагорного Карабаха о ракетном обстреле о применении военной авиации в Марутни.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.