Второй за сутки авиаудар нанесен по Мартуни

02 ноября 2020, 00:21

Город Мартуни во второй раз за последние сутки подвергся удару боевой авиации Азербайджана, мирному населению нанесен материальный ущерб, сообщила Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 октября на 1 ноября город Мартуни подвергся авиаударам, на рассвете азербайджанские военные возобновили обстрелы в направлении города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. По его данным, в результате бомбежек в городе "много разрушений".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Вечером 1 ноября город Мартуни подвергся обстрелу с азербайджанской стороны, заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. В сообщении, опубликованном в 23.17 (22.17 мск) на странице ведомства в Facebook, отмечается, что "военная авиация причинила материальный ущерб мирному населению". О жертвах и раненых не сообщается.

Также в госслужбе объяснил, что периодически звучащие в Степанакерте сирены воздушной тревоги информируют население "о ВВС противника и ожидаемой угрозе".

"Борьба продолжается также в тылу. Вражеские силы регулярно подвергают ракетным обстрелам мирные населенные пункты [...] В других населенных пунктах сравнительно спокойно", - говорится в русскоязычной версии заявления ГСЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщалось, по данным омбудсмена Нагорного Карабаха на 31 октября, с начала обострения конфликта погибло 45 жителей мирных населенных пунктов, 141 человек ранен.

По состоянию на 00.05 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев по поводу заявления ГСЧС Нагорного Карабаха о ракетном обстреле о применении военной авиации в Марутни.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.