Армения подала иск на Азербайджан в суд ООН

30 сентября 2023, 07:48

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Армения подала в Международный суд ООН в отношении Азербайджана иск, в котором потребовала от его властей не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", по состоянию на вечер 29 сентября число прибывших в Армению карабахских беженцев превысило 98 тысяч.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Власти Армении обратились в Международный суд ООН с иском о том, что Азербайджан будто бы нарушил в отношении жителей Нагорного Карабаха Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – привел 29 сентября ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Азербайджан должен воздержаться от любых действий, которые могут повлечь нарушение конвенции, в том числе от действий, направленных на вытеснение из Нагорного Карабаха армянского населения. Кроме того, в иске сказано, что Баку должен воздержаться от карательных мер в отношении действующих или бывших карабахских политических деятелей или военнослужащих. Также Армения потребовали в иске вывода военнослужащих Азербайджана с гражданских объектов Нагорного Карабаха, которые были ими заняты после 19 сентября. Ереван также настаивает, чтобы был запрещен снос памятников армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, а также их изменение, сообщила пресс-служба.

Согласно иску, власти Азербайджана должны будут доложить о мерах по его исполнению, а затем информировать суд ООН каждые три месяца до вынесения решения по делу, сказано в сообщении.

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