Пашинян отправился в Гранаду вопреки отказу Алиева от встречи

04 октября 2023, 22:29

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Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в Гранаде, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские СМИ сообщили сегодня об отказе президента Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, отметил, что считал высокой возможность подписания мирного договора с Азербайджаном в ходе встречи в Гранаде. "Мы до сегодняшнего дня подтверждали нашу готовность отправиться на встречу в Гранаду и были настроены очень позитивно, потому что считали, что есть возможность подписания ключевого документа и де-факто до сегодняшнего утра считали эту вероятность высокой. Это тот документ, который марионеточная оппозиция любыми способами пыталась представить как катастрофический документ", - сообщило сегодня агентство "Новости Армения".

Однако, стало ясно, что "запланированная встреча не состоится", заявил он. При этом Пашинян добавил, что армянская делегация в Гранаду все же отправится и проведет встречи. "Надеемся, что тот концептуальный документ, который находится на столе, в удобный момент будет подписан. Я готов подписать это соглашение и сожалею, что завтра не будет повода сообщить, что важное решение было принято", - говорится в публикации.

Пресс-служба премьер-министра Армении сообщила сегодня, что сегодня вечером Никол Пашинян вылетает в Гранаду, проинформировало агентство Aysor.

Во время того же выступления в парламенте Пашинян обозначил ключевые принципы мирного соглашения, которые "зафиксированы в брюссельском заявлении от 15 июля 2023 года, которое было сделано главой Евросовета Шарлем,Мишелем", Пашинян указал, что первый принцип - взаимное признание территориальной целостности, с учетом, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, а Азербайджана 86 600 квадратных километров. Второй принцип - Алма-Атинская декларация становится политической основой для делимитации границ и дальнейшей демаркации, и крайне важно, чтобы перед делимитацией было принято решение и достигнуто соглашение о том, на основании каких карт это будет сделано.

"Наше мнение заключается в том, чтобы это произошло на основании карт 1975 года, но в принципе это не значит, что наша позиция очень жесткая, поскольку после 1975 года существовали карты, которые во многом являются их же репродукциями", - привело его слова агентство Panorama.

Также он пояснил, что открытие коммуникаций в регионе "будет происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран". "Если Азербайджан публично подтвердит свою приверженность этим принципам, мы практически можем считать, что заключение мирного договора – это лишь вопрос времени. Вся проблема в том, что высокопоставленные должностные лица Азербайджана, хоть и согласны с мирным процессом, но не подтверждают свою приверженность упомянутым мною принципам, что вызывает сомнения, что на самом деле под миром они понимают свои определенные амбиции в отношении территориальной целостности Армении", – приводятся его слова в публикации.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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