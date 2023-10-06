Европарламент призвал ввести санкции против Баку после исхода армян из Карабаха

06 октября 2023, 01:10

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Резолюция с призывом к санкциям против Азербайджана в связи с произошедшим в Нагорном Карабахе принята большинством голосов депутатов Европарламента. Авторы резолюции призывают пересмотреть условия сотрудничества с Баку и снизить зависимость Европы от азербайджанского газа.

Как сообщал "Кавказский узел", проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция усугубила в Нагорном Карабахе сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой. В Армению прибыло более 100 тысяч карабахских беженцев. 3 октября группа конгрессменов США направила президенту Джо Байдену обращение с призывом прекратить оказывать Азербайджану военную помощь и ввести персональные санкции в отношении азербайджанских чиновников.

Ереван 29 сентября подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, потребовав не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Об обстановке в Нагорном Карабахе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Резолюция с осуждением силовой операции Азербайджана в Нагорном Карабахе адресована государствам-членам Евросоюза, она призывает ввести целевые санкции против Баку и азербайджанских чиновников, которые ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. Также авторы резолюции призывают страны Евросоюза оказать срочную помощь Армении в связи с гуманитарным кризисом, вызванным наплывом тысяч карабахских беженцев.

За принятие резолюции 5 октября проголосовал 491 депутат, девять депутатов были против, еще 36 воздержались, следует из сообщения на сайте Европарламента.

Европарламентарии призывают верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Баку "не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". "В противном случае, нужно рассматривать возможность приостановки соглашения об упрощении визового режима и снижения уровня сотрудничества с Азербайджаном в других областях", - говорится в документе.

Также призывают ЕС снижать зависимость от газа из Азербайджана, а в случае продолжения углубления напряженности Баку с Арменией - полностью прекратить импорт азербайджанских углеводородов.

"Выражая серьезную озабоченность ирредентистскими и подстрекательскими заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и других азербайджанских официальных лиц, угрожающих территориальной целостности Армении, Европарламент предостерегает Баку от любого потенциального военного авантюризма и призывает Турцию сдерживать своего союзника", - говорится в резолюции.

Авторы документа выражают разочарование организацией работы первой миссии ООН, посетившей Нагорный Карабах, и призывает к установлению международного присутствия в регионе под эгидой ООН, чтобы обеспечить “безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха” в соответствии с уставом организации, всеми международными конвенциями, принципами международного права и правами человека.

Они критикуют Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждений о негативном развитии ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Парламентарии призвали "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС на Южном Кавказе".

Власти Азербайджана евродепутаты призывают обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах, а также освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политических руководителей непризнанной республики. Кроме того, они требуют расследования злоупотреблений, совершенных азербайджанскими военными.

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