Аналитики в Баку оценили визит Эрдогана в Нахичевань

27 сентября 2023, 02:58

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Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахичевань продемонстрировал поддержку Баку и обозначил желание поскорее подписать мирный договор с Арменией. Переговоры президентов Азербайджана и Турции содержали посылы, адресованные международным игрокам, отметили аналитики в Баку.

25 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Нахичеванскую автономную Республику, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров был подписан «Протокол о намерениях относительно проекта железной дороги Карс-Нахчыван между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой»; «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики в области передачи электроэнергии, произведенной из источников возобновляемой энергии в Азербайджанской Республике и Турецкой Республике», сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Алиев и Эрдоган приняли участие в открытии Нахичеванского восстановительно-производственного военного комплекса, где будет проводиться ремонт и модернизация бронетехники, стрелкового оружия и прочего. Президента также приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Протяженность трубопровода от Ыгдыра до Садаракского района составляет 97,5 километра, в том числе азербайджанского участка - 17,5 километра, а турецкого – 80 километров. Трубопровод способен транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день и 730 миллионов кубометров – в год. Тем самым будет полностью обеспечена потребность Нахичевани в газе.

Визит Эрдогана носил конкретные политические месседжи



Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахичевань, переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, их заявления и мероприятия, на которых они участвовали, носили конкретные политические месседжи, считает обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Эрдоган и ранее посещал Нахичевань. Но этот визит носил особый характер. Он состоялся сразу после антитеррористической операции в Карабахе, после которой Азербайджан объявил о полном восстановлении своего суверенитета над всей частью Карабаха. И Эрдоган, выступая в Нахичевани и поздравив Азербайджан по случаю этого события, дал понять международному сообществу и, в частности, Западу, что Анкара вместе с Баку и какое-либо давление на азербайджанское руководство недопустимо. Ибо Турция будет рассматривать эти недружественные действия как шаги, направленные против ее интересов. А портить сейчас отношения со страной, которая играет особое влияние на ситуации сразу в нескольких регионах – Южном Кавказе, Ближнем Востоке, Северной Африке, Средиземноморье - никому не выгодно», - сказал эксперт 26 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Другим посылом Эрдогана был призыв к Армении заключить наконец мирное соглашение с Азербайджаном, которое будет содержать и решение вопроса с Зангезурским коридором.

«Фактически для подписания мирного соглашения после того, как Азербайджан взял под контроль весь Карабах, серьезных помех не остается. Сейчас Баку может легко договориться с Арменией и по вопросу делимитации границы, потому что Еревану уже некуда деваться, как полностью признавать целостность Азербайджана без всяких оговорок относительно карабахских армян, поскольку ситуация на земле уже другая, чем даже 10 дней назад. Единственной проблемой остается Зангезурский коридор. Анкара заинтересована в этом проекте, поскольку он представляет для нее как геополитическое, так и экономическое значение. Он позволяет соединить все тюркские страны на евразийском пространства от Кыргызстана до Турции глобальным транспортным проектом. С другой стороны, он сулит Турции колоссальные экономические выгоды с учетом потенциала развития сотрудничества с каждой страной Центральной Азии и, тем более, такими крупными государствами как Узбекистан и Казахстан. И вот Эрдоган протягивает руку Армении и предлагает ей завершить конфликт с Азербайджаном и выигрывать от сотрудничества с соседями с Азербайджаном и Турцией. С другой стороны, посещение Алиевым и Эрдоганом совместного военного объекта в Нахичевани является месседжем того, что отсутствие согласия по Зангезуру будет сохранять военную напряженность в регионе», - отметил Тюркель.

По его мнению, посещение военного объекта было месседжем и для Ирана. «Турция напоминает, что, согласно Московскому и Карсскому договорам от 1921 года, Анкара является гарантом безопасности Нахичевани. Кроме того, в июне уже 2021 года Турция подписала с Азербайджаном Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Кстати, указанный военный объект по сути является военной базой, оснащенной всеми современными вооружениями. Азербайджан имеет в Нахичевани отдельную общевойсковую армию. Алиев и Эрдоган дали понять, что Нахичевань, несмотря на оторванность от материкового Азербайджана, отнюдь не является уязвимым регионом», - сказал аналитик.

Визит Эрдогана, по его мнению, был и возможностью для руководства Азербайджана представить новое лицо региона после смены здесь власти в конце 2022 года. «Регион, безусловно, стал развиваться, началась реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе в области альтернативной энергетики. Можно отметить начало строительства газопроводы Ыгдыр-Нахичевань, в церемонии закладки которых приняли участие Алиев и Эрдоган. Однако политическая ситуация практически не поменялась. Изменилась только система управления, а методы остались прежними - в регионе не слышно альтернативных мнений, не видно оппозиционной политической деятельности. Раньше система была олигархической и менее зависимой от центрального правительства в Баку. Бывший руководитель Васиф Талыбов был подотчетен только президенту Алиеву. Сейчас система стала менеджерско-технократической. Регионом управляют менеджеры, назначенные из Баку по конкретным сферам», - отметил Тюркель.

62-летний Васиф Талыбов, занимавший пост председателя Верховного меджлиса НАР с 1995 года, в декабре 2022 года подал в отставку, сообщила пресс-служба регионального парламента. Первый заместитель спикера Верховного меджлиса НАР Азер Зейналов отметил, что глава регионального парламента мотивировал свое обращение об уходе с должности состоянием здоровья. Аналитики в Баку связали отставку Талибова с политикой централизации власти, ожидая сужения полномочий автономии или даже полной ее отмены.

Запуск Зангезурского коридора кардинально поменяет ситуацию в регионе

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы, комментируя визит Эрдогана, также сфокусировал внимание на Зангезурском коридоре.

«Запуск этого проекта может кардинально поменять ситуацию в регионе. Он принесет мир между Азербайджаном и Арменией и установит полноценные добрососедские отношения между Арменией и Турцией. Кроме того, это станет глобальным транспортным коридором на пространстве от Китая до Европы, который принесет странам региона выгоду. Поэтому Эрдоган считает, что сейчас наступил удобный момент для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и соглашения о Зангезурском коридоре. Он, с одной стороны, как бы приглашает Армению к этому, но, с другой стороны, Эрдоган предупреждает, что если она отвергнет проект, то коммуникации пойдут в обход нее через Иран. Тем более что Азербайджан уже имеет меморандум с Ираном о строительстве железной и автомобильных дорог из азербайджанского Зангилана в Ордубад (Нахичеванская автономная граница) через Иран. Это путь немного длиннее, чем коридор через Зангезур», - сказал эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

Если Армения откажется от проекта Зангезурского коридора, то транспортные коммуникации будут проложены чрез Иран, заявил 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Зангезурский коридор станет второй после "Баку-Тбилиси-Карс" транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ. Он будет проложен в любом случае, но каким будет его маршрут, сейчас, по словам Эрдогана, зависит от политической воли Армении, пишет "Туран".

На вопрос, в состоянии ли Иран помешать реализации проекта и возможна ли военная эскалация из-за этого проекта, аналитик ответил, что дипломатически Иран вряд ли сможет помешать проекту. «С учетом того, что в нем заинтересованы такие крупные игроки, как Турция, Россия и Китай, и в то же время ЕС. Китай и ЕС получают еще одну артерию в торговле между Востоком и Западом, Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Ираном, которое было в СССР, а также собственно Арменией, где у нее очень много предприятий. А до военных действий, я думаю, дело не дойдет. Армения сама будет стараться избежать эскалации и, в конечном итоге, согласится на реализацию проекта. Он фактически выводит ее из изоляции. Она получает железную дорогу в Россию и Иран и полностью восстанавливает все коммуникации с Азербайджаном и Турцией», - сказал эксперт.

Что касается заявления Эрдогана о возможной прокладке коридора через Иран, то, по мнению эксперта, это скорее просто «дипломатическая уловка». «Иран - государство с подмоченной репутацией, вряд ли Запад согласится, чтобы проект проходил через ИРИ. А без Запада проект не будет иметь глобального значения. Видимо, Эрдоган решил дать понять Еревану, что дальше с проектом медлить нельзя, а то перехватят другие»,- сказал Джуварлы.

По его словам, с азербайджанской стороны работы про строительству железнодорожного компонента Зангезурского коридора близятся к завершению. Железная дорога протяженностью 100 километров от Горадиза до Миндживана, расположенного на стыке границ Азербайджана с Ираном и Арменией, будет сдана уже в начале или середине следующего года. Достроить останется участок через Армению вдоль армяно-иранского границы протяженностью 46 километров, продолжил эксперт. «Там во времена СССР уже была дорога. В последние десятилетия ее разобрали, но маршрут, по крайней мере, известен и по нему заново можно построить колею», - сказал эксперт.

Азербайджан хочет создать южнокавказское транспортно-энергетическое кольцо

Строительство газопровода Ыгдыр-Нахичевань укладывается в стратегию Азербайджана по созданию южнокавказского транспортно-энергетического кольца, считает глава Центра нефтяных исследований CaspianBarrel Ильхам Шабан.

«Многие годы Азербайджан не мог из-за отсутствия прямой наземной связи обеспечивать Нахичевань газом. С 2005 года были налажены своповые поставки в Иран. Таким способом в Нахичевань в год поступало около 300 тысяч кубометров природного газа. Однако Ирана брал за транзит плату в размере 15 процентов от объема прокачиваемого газа. Нигде в мире таких тарифов нет. Они обычно не превышают пять процентов. Многие годы Баку пытался уговорить Иран пойти на скидки. Но иранская сторона оттягивала решение вопроса. После строительства Южного газового коридора появилась идея поставлять газ в Нахичевань через Турцию. Азербайджанский газ, который прокачивается по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум и далее по внутренним трубопроводам будет достигать Ыгдыра. Оттуда до Нахичевани 80 километров и еще 17 километров по территории НАР до газораспределительной станции в Садараке», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание на то, что пропускная способность газопровода в перспективе составит 1,5- 2 миллиарда кубометров, в то время как для НАР достаточно и 500 тысяч кубометров. «Думаю, что трубопровод строится с расчетами на будущее. Если Азербайджан и Армения подпишут мир и Зангезурский коридор откроется, то рядом с железной дорогой можно будет проложить газопровод и качать газ через Нахичевань уже в направлении Турции и обеспечить часть ее юго-восточных регионов. Для Турции это будет намного дешевле, чем поставлять газ из северных районов страны, который еще и дороже помимо транспортных издержек еще и потому, что цена определяется не только Азербайджаном, а совместно с консорциумом из западных компаний. А так Баку может поставлять Турции собственный газ. И Армения не останется в обиде. Она будет получать транзитные тарифы за прокачку. При желании Армения может напрямую закупать газ и у Азербайджана с учетом того, что уже существует газопровод Лачин-Горис», - сказал эксперт.

По его мнению, Россия также не будет возражать против такой ситуации. «Газораспределительной сетью Армении управляет дочка «Газпрома», ей также будет выгодней покупать более дешевый газ из Азербайджана, чем поставлять его на больших расстояниях», - отметил Шабан.

Эксперт также обратил внимание на то, что во время визита Эрдогана в Нахичевань стороны подписали меморандум о строительстве железной дороги Карс-Нахичевань. «Если она будет построена - и при условии реализации Зангезурского коридора - Азербайджан получить кольцевую транспортную и энергетическую систему. Это альтернативные пути поставок на случаи аварий, возможности задействовать более короткие маршруты, производить своповые обмены, когда они выгодны. С другой стороны, Азербайджан втягивает Нахичеванский регион в международную транспортную и энергетическую систему, что выведет ее из тупика и превратит в центр регионального сотрудничества. Все это укладывается в стратегию Азербайджана по созданию Южнокавказского транспортно-энергетического кольца», - отметил Шабан.

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