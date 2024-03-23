Жители Воскепара призвали власти отказаться от территориальных уступок

23 марта 2024, 01:23

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Сбор подписей с призывом к властям Армении не допустить передачи приграничных территорий Азербайджану начали жители села Воскепар Тавушской области.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. 22 марта жители Ноемберяна и прилегающих приграничных сел заявили, что при необходимости готовы защищать свои дома.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

Жители села Воскепар Тавушской области Армении начали сбор подписей с требованием не передавать прилегающие к селу приграничные территории Азербайджану. Они отвергают заявления, сделанные правительством Армении по этому поводу.

Сбор подписей ведется онлайн. Жители Воскепара требуют "не нарушать права их детей на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, свободное передвижение с места на место и образование.

Они выражают свою обеспокоенность в связи с заявлениями представителей властей, особенно премьер-министра Армении, о сдаче территорий, прилегающих к их населенному пункту.

Авторы петиции обращаются ко всем правозащитным организациям, международным структурам и в целом к армянскому народу с просьбой отвергнуть территориальные уступки Армении, ставящие жизни жителей района под угрозу, а также с просьбой поднять этот вопрос во всех международных структурах. "Правительство Армении готовится без каких-либо четких гарантий передать под контроль недоброжелательной нам страны прилегающие к нашим населенным пунктам территории, которые являются для нас не просто территориями, а единственной дорогой, связывающей наши общины с остальной частью Армении. У нас нет альтернативной дороги, а также вариантов для строительства такой дороги, связывающей нас с районным центром. В данном случае нарушается право наших жителей на свободное передвижение, а населенный пункт Воскепар таким образом оказывается в азербайджанском окружении", - говорится в петиции.

Также, по их словам, нарушается право жителей этого района на жизнь. По словам местных жителей, позиции азербайджанских ВС в случае сдачи территорий приблизятся впритык к домам жителей Воскепара, вплоть до 20 метров. От школы позиции азербайджанцев будут на расстоянии до 100 метров. "Причем они будут на превосходящих позициях. Нарушается также право детей на образование", - говорится в петиции.

Авторы петиции напомнили, что в 90-х годах прошлого века в результате боевых действий в данном районе пропали 40 граждан Армении, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно. "После этого началась война, в результате чего сформировалась зона безопасности для жителей приграничных сел", - говорится в петиции.

Четыре села, находящиеся под контролем Армении, должны быть немедленно возвращены Азербайджану, а еще четыре села должны быть переданы в ходе делимитации границ, заявил замглавы правительства Азербайджана. Возвращение анклавов соответствует Алма-Атинским договоренностям, а предложения Еревана "оставить все как есть" неправомерны, указали азербайджанские политологи. Армянские политики призвали Пашиняна отказаться от передачи сел, указав, что это грозит Армении катастрофой.

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