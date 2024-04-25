Число задержанных участников протестов в Армении выросло до 42

25 апреля 2024, 17:48

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Задержаны еще 13 участников протестных акций против передачи земель Азербайджану, общее число задержанных выросло до 42, сообщили в полиции Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 25 апреля были задержаны 29 участников протестных акций против делимитации границы: 17 в Ереване и еще 12 в Ноемберяне, сообщили в МВД.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Число задержанных участников протестов против передачи земель Азербайджану выросло до 42 человек, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян.

По его словам, из них 30 человек подвергнуты приводу в Ереване, 12 человек доставлены в Ноемберян. Участники протестных акций подвергнуты приводу по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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