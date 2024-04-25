29 участников протестов задержаны в Армении

25 апреля 2024, 15:02

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В Ереване на акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы сегодня задержаны 17 человек, еще 12 человек задержаны в Ноемберяне, сообщило МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы заблокировали автодорогу Ереван – Бавра, а жители Тавуша перекрыли мост в селе Киранц. Заблокированными также остаются дороги Ереван – Гюмри и Ереван – Горис.

В Армении 29 участников протестных акции против делимитации армяно-азербайджанской границы подвергнуты приводу в полицию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД страны.

17 человек задержаны в Ереване и еще 12 в Ноемберяне, уточнил он.

Противники делимитации продолжают акции протеста в Ереване, также остается перекрытой дорога, ведущая из Армении в Грузию (участок Баграташен). Силовики призвали разблокировать трассу, отметив, что активисты нарушают общественный порядок. В ответ на это депутат Гарник Даниелян заявил, что протестующие выступают против незаконных действий властей.

"Люди вышли встать на защиту своей родины, и мы все сделаем, чтобы азербайджанцы не вошли в Тавушский район", – заявил в прямом эфире на сайте 168.am Даниелян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Силовики выдвинули протестующим ультиматум, потребовав разблокировать трассу в течение двух минут. Когда это требование выполнено не было, они приступили к задержаниям.

Депутат Гарник Даниелян потерял сознание в ходе столкновения с полицией. Травмы получили и другие участники протеста. Автомобили, которыми была заблокирована трасса, силовики передвинули с проезжей части дороги на обочину.

Напомним, сегодня стало известно, что в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы ученики старших классов школы в селе Баганис Тавушской области Армении отказались идти на занятия.

В Тавушской области протесты против делимитации границы начались 19 апреля. 24 апреля силовики сообщили о задержании 13 человек на одной из акций протеста. Сегодня ночью акции протеста продолжили жители общин Воскепар и Киранц.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

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