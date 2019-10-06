Снос самостроя в Дербенте вызвал критику в адрес мэрии

06 октября 2019, 12:09

Мэрии Дербента стоило не сносить самовольно построенное нежилое здание, а использовать его для нужд города, прокомментировали пользователи Instagram кадры демонтажа трехэтажки.

Видео демонтажа нежилого трехэтажного здания опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике "ДТП/ЧП Дагестана", насчитывающем 278 тысяч подписчиков.

"После многочисленных жалоб в Дербенте отдел сноса начал сносить незаконное строение на перекрёстке улиц Горького и Карла Маркса", - говорится в аннотации к видео, которое набрало к 12.05 мск 19,5 тысячи просмотров. Когда именно сделана видеозапись, в сообщении не уточняется. Под публикацией размещено 58 комментариев, авторы некоторых из них высказали мнение, что сносить здание было необязательно.

"Может, вместо сноса отдали бы под детсад, пользы было бы больше", - написал, в частности, пользователь с ником "be_simpler_and_people_will_be_".

"Зачем разрешать [строительство], потом ломать", - согласился "0_maryam_12". "Где были эти [чиновники], пока стройка шла? Это же не за ночь построили", - задался вопросом _elektrik_05.

"Дом это не гриб, чтобы после дождя за ночь вырасти! Действительно, куда смотрела администрация Дербента, прокуратура, кляузники, пока строили этот многоэтажный дом!" – согласился boxing_tiam.

"Я не пойму одно, после сноса какой резон от этих руин? Там фундамент, котлован... земля уже не годная", - написал sabir155s. "Столько труда людей и вложения денег... для чего сносить? Отдали бы под дет.садик", - высказал мнение пользователь kniazevatamara2

"А когда строили, где эти жалобники и начальники были?" – задался вопросом garun5770.

"Столько материала строительного просто так уничтожают, а стольким могли помочь, люди сами бы быстро разобрали и все унесли", - написал annet715. "Жалко, столько денег на ветер. А с другой стороны можно было по закону начать стройку", - поделился kitikatik_.

"Стоимость этого здания с мэрии удерживали бы за то, что дали разрешение и позволили строить, вот тогда можно было бы порядок навести. А то получается, дали разрешение и ждали, пока построят, и теперь снести, это несправедливо", - написал gazim774.

"Куда смотрела администрация города, пока построят такое огромное здание, за ночь же не построили это здание", - написал omarrr99995. "Лишь бы что-нибудь сломать", - прокомментировал svoboden555.