11 туристов отравились в Дагестане

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После отравления 11 туристов в Гунибском районе Роспотребнадзор приостановил работу двух местных заведений общественного питания.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Дагестану, 11 человек находились в двухдневном туре по Гунибскому району.

Медработники диагностировали у них пищевой отравление. После этого сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые проверки трех предприятий общественного питания, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства 5 июля.

По итогам проверок выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, не обеспечивалась, продовольственное сырье обрабатывалось там же, где готовились полуфабрикаты, не соблюдалось товарное соседство готовой и сырой продукции, не контролировался температурный режим хранения блюд. В итоге работы двух объектов питания приостановлена.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 мая в Махачкале после отравления 10 человек было закрыто кафе, проверки в котором выявили множество нарушений.

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