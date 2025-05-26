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Кавказский узел

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02:48, 26 мая 2025

Массовое отравление произошло в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале закрыто кафе после отравления 10 человек, проверки выявили множество нарушений.

По данным республиканского Роспотребнадзора, в ночь с 24 на 25 мая в ведомство поступило экстренное извещение о 10 случаях пищевого отравления, результаты анализов выявили сальмонеллез.

Выяснилось, что все отравленные ели продукцию, которая была доставлена по заказу из кафе "Олива", пишет ведомство в своем телеграм-канале 25 мая.

Специалисты провели проверку в кафе и выявили "грубейшие нарушения санитарного законодательства", в частности, сырье смешивалось с готовой продукцией, не были разграничены потоки грязной и чистой посуды, у работников были фиктивные результаты медосмотров, нарушался температурный режим хранения продуктов и так далее. Деятельность индивидуального предпринимателя была приостановлена, кафе опечатано.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. Дело дошло до суда в марте этого года.

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Автор: "Кавказский узел"

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