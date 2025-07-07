Ребенок погиб при падении футбольных ворот в Дагестане

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На стадионе в Ногайском районе при падении футбольных ворот погиб мальчик.

Трагический инцидент произошел в селе Терекли-Мектеб Ногайского района 6 июля.

На стадионе футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения, в результате чего он скончался, сообщает прокуратура Дагестана в своем телеграм-канале.

В связи с гибелью мальчика организована проверка, после которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства касательно эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры. О каком стадионе идет речь - не сообщается, как и о том, возбуждено ли по факту происшествия уголовное дело.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае в Ставропольском крае после падения футбольных ворот умер 11-летний мальчик, сотрудники местной администрации заподозрены в халатности.

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