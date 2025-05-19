Ребенок убит футбольными воротами на детской площадке в Ставропольском крае

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11-летний мальчик умер на детской площадке в Буденновском округе после падения на него футбольных ворот. Сотрудники местной администрации заподозрены в халатности.

Трагический инцидент произошел в поселке Херсонский Буденновского округа 18 мая.

По информации следователей, на 11-летнего мальчика упала металлическая конструкция спортивного комплекса, состоящая из футбольных ворот и баскетбольного кольца. Ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, он умер на месте.

Уголовное дело расследуется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности (статьи 293 и 109 УК России), подозреваемые - сотрудники администрации, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевого управления СКР.

На случившееся также отреагировала прокуратура, которая отрапортовала о начале проверки. Ведомство пообещало оценить, как исполняются законы о защите прав несовершеннолетних и как организована безопасность игровых площадок, указано в публикации на сайте прокуратуры Ставрополья.

"Кавказский узел" писал об аналогичном случае в Тляратинском районе Дагестана: там в конце 2020 года умер 13-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота на стадионе. Обвиняемым по делу о смерти ребенка стал замдиректора строительной фирмы.

В 2017 году 12-летний мальчик получил смертельную травму из-за падения футбольных ворот на уроке физкультуры в одной из школ Грозного. В его смерти были обвинены заместитель директора и учитель гимназии.

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