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20:53, 19 мая 2025

Ребенок убит футбольными воротами на детской площадке в Ставропольском крае

Следователь осматривает место гибели ребенка. Кадр оперативного видео / Следком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

11-летний мальчик умер на детской площадке в Буденновском округе после падения на него футбольных ворот. Сотрудники местной администрации заподозрены в халатности.

Трагический инцидент произошел в поселке Херсонский Буденновского округа 18 мая. 

По информации следователей, на 11-летнего мальчика упала металлическая конструкция спортивного комплекса, состоящая из футбольных ворот и баскетбольного кольца. Ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, он умер на месте. 

Уголовное дело расследуется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности (статьи 293 и 109 УК России), подозреваемые - сотрудники администрации, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевого управления СКР. 

На случившееся также отреагировала прокуратура, которая отрапортовала о начале проверки. Ведомство пообещало оценить, как исполняются законы о защите прав несовершеннолетних и как организована безопасность игровых площадок, указано в публикации на сайте прокуратуры Ставрополья.

"Кавказский узел" писал об аналогичном случае в Тляратинском районе Дагестана: там в конце 2020 года умер 13-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота на стадионе. Обвиняемым по делу о смерти ребенка стал замдиректора строительной фирмы. 

В 2017 году 12-летний мальчик получил смертельную травму из-за падения футбольных ворот на уроке физкультуры в одной из школ Грозного. В его смерти были обвинены заместитель директора и учитель гимназии. 

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Автор: "Кавказский узел"

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