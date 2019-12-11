Тяжба застройщика с владельцем участка в Махачкале обеспокоила пайщиков

11 декабря 2019, 10:19

Строительство многоквартирного дома в Махачкале приостановлено на фоне судебного спора застройщика и собственника земельного участка, рассказали пайщики, озвучив опасения остаться без квартир и без денег.

Представитель инициативной группы махачкалинских пайщиков Лилия Гайдарова обратилась на sms-сервис "Кавказского узла". По ее словам, пострадали 120 человек, которые "вот уже почти пять лет живут без квартир и без перспектив". Пострадали небогатые семьи, пенсионеры, инвалиды, написала Гайдарова 8 декабря.

"Под строящееся жилье взяты ипотечные кредиты, использован материнский капитал, ко всему этому нужно прибавить плату за аренду жилья. Мы оказались по-настоящему в бедственном положении! А самое главное, нам неоткуда ждать помощи! Многочисленные обращения в администрацию Махачкалы, министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан, прокуратуру Республики Дагестан не помогли сдвинуть проблему с мертвой точки. Все жалобы либо тонут в чиновничьих кабинетах, либо возвращаются тем, на кого мы жалуемся", - говорится в сообщении.

Согласно договорам, заключенным пайщиками в 2014 году, окончание строительства планировалось во втором квартале 2017 года, но и на конец 2019 года выполнено менее 20% работ, указала Лилия Гайдарова. "На данный момент работы вообще не ведутся. Наши попытки выяснить у руководства ЖСК «Порт-Петровск», в чем причины прекращения строительства ни к чему не привели: руководство ЖСК по месту его официальной регистрации отсутствует. Кто входит в правление ЖСК, нам неизвестно, информации об этом также нет. За пять лет не было проведено ни одного собрания. <...> ни за один рубль до сих пор ни председатель, ни правление не отчитались", - утверждает Гайдарова.

Пайщики опасаются, что недострой не только не будет завершен, но и перейдет в собственность третьего лица. "В 2019 году неожиданно объявилась «хозяйка»-собственник земли. И потребовала от ЖСК 18 миллионов рублей, аргументируя, что земля принадлежит ей. У «хозяйки» с ЖСК была договоренность - выплата за землю квартирами. Но ЖСК не выполнил условия договора в срок, и «хозяйка» подала в суд - хочет изъять землю и стройку в свою пользу и распорядиться, как считает нужным. Мы тоже являемся собственниками, но все происходит, минуя нас", - посетовала Лилия Гайдарова.

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Пайщики раскритиковали решение суда в пользу владельца земли

Согласно решению Верховного суда Дагестана от 7 ноября, ЖСК "Порт-Петровск" купил землю под строительство за 20 миллионов рублей, из которых половину выплатил сразу, а остальную часть должен был отдать квартирами. Владелице земли, которая заявила суду о неисполнении условий договора, присудили 18,5 миллиона рублей. Помимо 10 миллионов рублей долга, в эту сумму входят 7,7 миллиона рублей в качестве компенсации убытков и более 850 тысяч рублей "в счет компенсации процентов за пользование чужими денежными средствами", говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Гайдарова считает, что решение суда основано на ошибочных данных. "В договоре купли-продажи земли стоимость участка указана в сумме 999 999 рублей. Никакого подтверждения тому, что была выплачена намного большая сумма, нет", - указала представитель пайщиков, предоставившая "Кавказскому узлу" копию купчей. В договоре подчеркивается, что сумма в 999 999 рублей указана точно. "Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия ими подлинной цены земельного участка и истинных намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных последствий", - сказано в договоре.

По словам Гайдаровой, пайщики наняли адвоката, чтобы оспорить решение Верховного суда Дагестана.

В таких случаях суды формально подходят к вопросу, и пайщики могут лишиться прав на недострой, указал юрист, активист движения "Город Наш" Арсен Магомедов. "Вероятность возврата участка в подобных случаях высока. Жертвами такой ситуации уже были пайщики в Махачкале", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, пайщикам следует добиваться проверки, не было ли сговора между продавцом земли и ЖСК.

Бывшая владелица участка оказалась недоступна для комментариев.

Пайщики заплатили кооперативу 170 миллионов

Лилия Гайдарова подтвердила, что строительство дома не ведется. "Дом должен был располагаться буквой «П»: посередине 9 этажей, по бокам две 16-этажки. На данное время в 9-этажке подняты 4 этажа, по бокам только котлован, и на одной стороне начат второй этаж", - рассказала она.

Представитель пайщиков, по ее словам, полностью выплатила жилищно-строительному кооперативу стоимость жилья - 1,2 миллиона рублей. "Всего пайщики вложили 170 миллионов рублей", - сообщила Гайдарова.

Другая пайщица, Фаина Алиметова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что до остановки строительства успела выплатить за однокомнатную квартиру 1,2 из положенных 1,35 миллиона рублей. Алиметова инвалид-колясочник, живет у родственников с мужем и двумя детьми. "Дом обещали сдать в 2017 году. Когда начали затягивать стройку, представители застройщика сказали, что ожидают деньги. Потом говорили, что проблемы с земельным участком. Не понимаю: если земля куплена, какие могут быть проблемы с участком?" - сказала Фаина Алиметова.

Махачкалинец Энвер Мамадаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его мать-инвалид Хадижат Мамадаева стала пайщицей ЖСК "Порт-Петровск", чтобы купить там квартиры обеим дочерям. "Всей семьей собрали деньги. За одну расплатились полностью – полтора миллиона рублей. Потом начали платить за вторую. Успели оплатить 400 тысяч, потом стройка остановилась", - рассказал Энвер Мамадаев.

В министерстве строительства и ЖКХ Дагестана указали, что ЖСК является добровольным объединением граждан, и "обманутых пайщиков" быть не может. "Члены ЖСК вправе переизбрать на общем собрании как председателя, так и членов правления. Члены ЖСК несут солидарную ответственность за строящийся объект. Они хозяева этого объекта. Статуса «обманутый пайщик» нет. Сейчас уже даже статуса обманутого дольщика не существует, есть «проблемный объект». Если будет введена процедура банкротства в отношении ЖСК, в реестр проблемных попадет объект, а не сами пайщики. То есть ЖСК должны признать банкротом, и потом уже он будет включен в реестр. Дальше своими силами надо достраивать, через процедуру банкротства им могут передать объект", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления государственного строительного надзора министерства Мурад Омаров.

В разделе "Справочник" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней "Кавказский узел" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.