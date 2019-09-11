Активистам удалось помешать началу застройки пляжа в Каспийске

11 сентября 2019, 23:54

Работы по подготовке строительства 18-этажного отеля на городском пляже Каспийска приостановлены из-за стихийной акции протеста. Горожане повалили ограду стройплощадки и разошлись только после заверений полиции, что ночью строители не вернутся.

Как писал "Кавказский узел", подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала сегодня стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.

Жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генеральный план города. В октябре 2018 года прошел митинг, а 10 и 11 августа - одиночные пикеты, участники которых заявили, что новый генплан разрешит многоэтажную застройку набережной и центра Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" провели одиночные пикеты в центре Махачкалы. Они сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Представители республиканского правительства к активистам не вышли.

Около 17.00 мск протестующие собирались на застраиваемой территории и повалили железные столбы, установленные рабочими сегодня утром вдоль стройплощадки. Люди, которых было более сотни, заявили, что не позволят вести строительство. На место приехали представители застройщика, но диалога между ними и возмущенными горожанами не получилось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Спорная территория площадью около восьми гектаров находится между городским пляжем и улицей Халилова. Сейчас это пустырь. Около трех гектаров здесь собирается застроить компания "Каспий-Плаза", сотрудники которой и пытались сегодня приступить к работам. На участке установлены железные будки для строителей, выгружены бетонные блоки, арматура, имеются два экскаватора. Во время акции строительные работы на участке не велись.

На заявления представителей застройщика о том, что у них есть все необходимые документы, протестующие ответили скандированием фразы: "Нам нужен парк". "Нам тут эти гостиницы и отели не нужны. Пусть строят их за городом, не трогайте набережную! И так тут все на старых коммуникациях, новые не строят, все перегружено - еще ко всему этому в нагрузку 18-этажного отеля нам не хватает. Это новый район города, тут нет места для отдыха горожан, нам здесь нужна красивая набережная и парк", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Каспийска Айша Саламова.

"Надоело, что наш город уродуют. Надоело молчать. Власти города нас за людей не считают и думают, что им все позволено. Строят, что хотят, где хотят. Я живу в этом районе, но нас ни разу никто не спросил, хотим мы чтобы здесь строили отель или гостиницу. Не было публичных слушаний, а по закону все так и должно проходить", - указала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Альбина Магомедова.

"Этот 18-этажный отель закроет нам весь вид на море, испортит наш пляж. Тут и без него все плотно застроено. Я мать троих маленьких детей. Я не хочу смотреть со своего балкона на этот отель, я хочу гулять и отдыхать с детьми в парке, который надо сделать на этом месте вместо этой стройки", - сказала Светлана Алиева.

На место стихийного сбора представители администрации Каспийска не приехали, присутствовал один наряд полиции и несколько офицеров. Акция длилась несколько часов. Около 19.00 подполковник полиции, который не представился, заверил людей, что ночью строительные работы не возобновятся. Он уговаривал людей разойтись, но активисты присутствовали на месте еще около часа. Часть возмущенных участников акции предлагала всем пойти к зданию мэрии Каспийска и там продолжить акцию, но все же большинство решили не идти туда ночью. Люди намерены продолжить акции протеста, если стройка не будет прекращена.

Активисты опровергли заявление застройщика о согласовании с ними проекта

Застройщик считает претензии горожан необоснованными. "На праве переуступки аренды нам принадлежат здесь два участка, на которых мы планируем построить гостиницу и апарт-отель. Это все было согласовано с активистами организации «Каспийск - наш город». Площадь застройки порядка трех гектаров, из них только 25% будет застроено, остальное будет отведено под парковую прогулочную зону и аквапарк. Мы даже отдали городу часть нашего участка, чтобы не занимать песчаную зону. Мы закон не нарушаем, вид не закрываем, благоустраиваем территорию. Мы не строим апарт-отель в нагрузку к городским коммуникациям, потому что для него отдельно будет построена подстанция и очистные сооружения", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Каспий-Плаза" Заира Шихшаева.

Несмотря на заверения Шихшаевой, активистка организации "Каспийск - наш город" Светлана Багмет заявила о несогласии с проектом. "Здесь рекреационная зона, и строить тут 18-этажные отели нельзя. В проекте застройщик показывает аквапарк. У нас в городе есть два аквапарка, и они работают на пол-мощности, так как некому туда ходить. Зато здесь, в этом месте, напрашивается парк. Мы по этому вопросу неоднократно обращались и к главе республики Владимиру Васильеву, во все министерства и даже к президенту России. В этих письмах мы просили установить мораторий на строительство на этой территории. Когда строили набережную, наши активисты поехали в ООО "Каспий-Плаза", чтобы попросить уступить часть их участка под набережную. Тогда нам застройщик просто показал проект, мы с ним ознакомились. Это неправда, что он был согласован с нами. Когда уже мы выяснили, что тут собираются строить 18-этажный отель, мы начали высказывать претензии. Застройщики даже угрожали организации «Каспийск - наш город» штрафом в пять миллионов за то, что якобы мы препятствуем их деятельности", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Багмет. Городу "катастрофически не хватает зеленых зон", подчеркнула она.

По ее словам, прокуратура отреагировала на просьбу проверить законность действий застройщика, пообещав это сделать.

На сайте администрации Каспийска по состоянию на 23.50 мск 11 сентября нет реакции на акцию против строительства отеля, а на сайте прокуратуры Дагестана отсутствует информация о начале проверки по жалобе местных жителей.