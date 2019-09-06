Власти Дагестана проигнорировали пикеты жителей Каспийска

06 сентября 2019, 17:51

Протестующие против нового генплана Каспийска заявили, что провели сегодня пикеты в столице Дагестана из-за отказа властей идти на компромиссы. Представители республиканского правительства к активистам не вышли.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генеральный план города. В октябре 2018 года прошел митинг, а 10 и 11 августа - одиночные пикеты, участники которых заявили, что новый генплан разрешит многоэтажную застройку набережной и центра Каспийска. Сегодня три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" вышли на одиночные пикеты в центре Махачкалы. Они сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей.

Сегодняшняя акция в Махачкале продолжалась около двух часов. К активистам подходили сотрудники полиции и сотрудник мэрии Махачкалы, они спрашивали о цели мероприятия. Примерно через час после начала пикетов на площадь к активистам приехал наряд полиции. Они попросили всех собравшихся вокруг пикетчика отойти. "По закону, пикетчик должен стоять один. На то это и одиночный пикет, иначе митинг получается", - пояснили полицейские. Проведению самих пикетов они не мешали.

Во время пикета из здания правительства вышел первый заместитель мэра Каспийска Загирбек Таибов. "Почему вы тут стоите, зачем это все? Идемте в администрацию", - сказал он, направляясь в мэрию Махачкалы. Активисты и журналисты спросили его, почему власти Каспийска оставили критику генплана без внимания. "Ничего застраиваться не будет. На месте дворца культуры "Дагдизель" будет социальный объект", - сказал чиновник и ушел, отказавшись отвечать на другие вопросы журналистов.

В декабре 2018 года каспийский Дворец культуры "Дагдизель" был министерством культуры Дагестана в перечень объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры середины XX века. Объект, внесенный в этот перечень, нельзя сносить или видоизменять. Согласно новому генплану, меняется территориальная зона архитектурного ансамбля Дворца культуры "Дагдизель" с прилегающей парковой территорией под многофункциональную общественно-деловую застройку.

Противников нового генплана Каспийска прежде всего волнует угроза застройки общественных территорий города, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета Хабиб Айгумов. "Согласно новому генплану, будет застроена апарт-отелями прибрежная рекреационная зона, часть городского парка Халилова. На месте дворца культуры «Дагдизель» будут построены многоэтажки, стадион «Дагдизель» тоже идет под застройку. Дворец культуры «Дагдизель» - единственный дворец культуры в Каспийске. Уплотнительная застройка уничтожит наш город", - заявил Хабиб Айгумов. Он вышел на пикет с плакатом "Администрация Каспийска смотрит на памятники истории и культуры сквозь вино-коньячную тару. Не позволим уродовать лучший город Дагестана".

"Мы требуем, чтобы оставили наш город в покое, чтобы перестали его уродовать. Вместо того, чтобы создать комфортные условия для горожан, чиновники, приняв новый генплан, собираются застроить наш город. Они действуют только в своих интересах. Мы возмущены этим, и поэтому вышли сегодня, чтобы выразить протест", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пикетчик Ахмед Гаджиев.

Акцию в Махачкале пришлось провести, чтобы привлечь внимание республиканских властей, пояснили активисты. "Власти Каспийска не слышат нас, не идут на контакт. На наши предложения и претензии мы получаем письма с отказом. Мы внесли 48 предложений и 40 замечаний касательно нового генплана, но из них только несколько были учтены, и все. Так наши городские власти в пятый раз пытаются «протащить» новый генплан. По этому вопросу мы неоднократно обращались с официальным письмом к руководству республики, просили Владимира Васильева принять нас, но так ничего и не добились", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка организации "Каспийск наш город" и участница сегодняшних пикетов Светлана Багмет. Она пришла на акцию с плакатом "Не позволим изуродовать город и побережье незаконными стройками власть имущих, чиновников и денежных застройщиков".

Пикетчики заявили, что намерены проводить акции протеста, пока их требования не будут выполнены. 5 сентября они подали в администрацию Каспийска уведомление о проведении митинга против нового генплана города.

На сайтах главы и правительства Дагестана по состоянию на 17.50 мск 6 сентября нет реакции на сегодняшние пикеты каспийских активистов.