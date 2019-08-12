Пикетчики выступили против нового генплана Каспийска

12 августа 2019, 06:58

Жители Каспийска на одиночных пикетах протестовали против принятия нового генплана, который разрешит многоэтажную застройку набережной и центра города.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года в Каспийске прошел митинг, участники которого заявили, что предложенные властями поправки в генеральный план города узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки. Активисты провели сбор подписей под петицией с требованием привести генплан Каспийска в соответствие с градостроительными нормами.

Активисты в Каспийске провели одиночные пикеты в знак протеста против принятия нового генерального плана города, сообщило 11 августа "Новое дело".

Одиночные пикеты против нового генплана города прошли 10 и 11 августа, уточнило РИА "Дербент".

В нескольких микрорайонах Каспийска, согласно новому генплану, изменится статус территориальных зон, и зоны среднеэтажной застройки в центре города планируется перевести в зону многоэтажной застройки, сообщила активистка организации "Каспийск - наш город" Патимат Гусенова.

"150 участков меняют вид пользования и все в пользу многоэтажек, это катастрофа для города", - цитирует Гусенову агентство.

Набережная окажется в многофункциональной общественно-деловой зоне, и там можно будет строить многоэтажные дома, уже запланирован проект апарт-отеля и домов отдыха, что займёт часть городского пляжа, рассказала активистка.

По новому генплану меняется территориальная зона архитектурного ансамбля Дворца культуры "Дагдизель" с прилегающей парковой территорией под многофункциональную общественно-деловую застройку. Ранее, в декабре 2018 года Дворец культуры "Дагдизель" был внесён республиканским министерством культуры в качестве памятника градостроительства и архитектуры середины XX века в перечень объектов культурного наследия. Объект, внесённый в этот перечень, нельзя сносить или видоизменять, информирует агентство.

Принятие и утверждение изменений в генплан Каспийска пройдет без публичные слушаний, как это было ранее. Вместо публичного голосования жители города могут направлять только предложения по внесению изменений в генплан города, тогда как сам генплан будет утверждаться без учёта мнения населения. Предложения по внесению изменений в генплан принимаются до 19 августа.

Сбор подписей против нового генплана Каспийска активисты намерены вести до 14 августа ежедневно с 18.00 до 20.00 в парке Халилова, говорится в сообщении, размещенном 11 августа в паблике kaspiysk_dagestan_.