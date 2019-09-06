Активисты вышли на акцию против принятия нового генплана Каспийска

06 сентября 2019, 11:30

Три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" вышли на одиночные пикеты в Махачкале, заявив, что генплан Каспийска "уничтожит общественные территории города".

Как писал "Кавказский узел", 10 и 11 августа жители Каспийска на одиночных пикетах протестовали против принятия нового генплана, который, по их мнению, разрешит многоэтажную застройку набережной и центра города. Жители Каспийска поддержали борьбу активистов против застройки города.

В октябре 2018 года в Каспийске прошел митинг, участники которого заявили, что предложенные властями поправки в генеральный план города узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки. Активисты провели сбор подписей под петицией с требованием привести генплан Каспийска в соответствие с градостроительными нормами.

Активисты собрались сегодня на центральной площади Махачкалы перед зданием правительства Дагестана. Они выразили недовольство тем, что власти проигнорировали их замечания по генплану Каспийска, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Более двух тысяч подписей мы собрали против нового генплана. В таком виде он не может быть принят. Он уничтожит общественные территории нашего города. Все законные требования горожан не учтены властями, они принять (генплан) пытаются впопыхах", - заявил участник пикета Хабиб Айгумов.

По состоянию на 11.20 мск акция продолжается. Она проходит в виде одиночных пикетов, активисты поочередно сменяют друг друга. Айгумов вышел на пикет с плакатом "Идет пятая попытка протащить преступный генплан. Сколько можно ждать, когда Россия придет в Каспийск, Владимир Абдуалиевич?".