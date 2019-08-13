Жители Каспийска поддержали борьбу активистов против застройки города

13 августа 2019, 02:39

Жители Каспийска выказывают поддержку активистам, которые вышли на пикеты против нового генерального плана города, рассказала участница акции. Уплотнительная застройка навредит городу и перегрузит изношенные коммуникации, заявили активисты и жители Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", 10 и 11 августа жители Каспийска на одиночных пикетах протестовали против принятия нового генплана, который разрешит многоэтажную застройку набережной и центра города.

В октябре 2018 года в Каспийске прошел митинг, участники которого заявили, что предложенные властями поправки в генеральный план города узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки. Активисты провели сбор подписей под петицией с требованием привести генплан Каспийска в соответствие с градостроительными нормами.

Участники движения "Каспийск - наш город" намерены продолжить борьбу против принятия нового генерального плана города. В пикетах, которые прошли 10 и 11 августа, приняли участие более 10 человек - люди проводили акцию, сменяя друг друга, рассказала активистка организации, юрист Патимат Гусейнова.

"Нам никто не пытался помешать провести акцию, даже полицейские спокойно реагировали, но никакой реакции от властей не было. Люди нас поддерживают: многие горожане подходили, выражали поддержку. Большая часть [жителей] даже не знает, что собираются принимать новый генплан, и какие после этого перемены ждут город. Теперь, когда мы рассказали обо всем этом, каспийчане хотят присоединиться к нам, некоторые даже хотели принять участие в наших пикетах. Мы будем продолжать акции протеста", - рассказала Патимат Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты полагают, что новый генплан полностью видоизменит город: застройка, предусмотренная генпланом, разрушит рекреационную и береговую зоны, а также исторический центр Каспийска, уверены противники генплана. Жителей особенно тревожит судьба зеленых зон и набережной, отметила Гусейнова.

"Согласно новому генплану, рекреационная зона, куда входят городской пляж, набережная и парк, будет переведена под многофункциональную общественно-деловую застройку. На набережной запланировано строительство 17-этажных апарт-отелей и домов отдыха. Исторический центр - это улицы Халилова, Ильяшенко и другие - будет переведен в зону высокоэтажного строительства, которое полностью уничтожит вид города. Дворец культуры "Дагдизель" и стадион "Дагдизель" также попадают под общественно-деловую застройку, а этот дворец культуры внесен в перечень объектов культурного наследия. На стадионе планируют построить пятиэтажки", - рассказала активистка.

Публичные слушания заменили заочным обсуждением

Вместо публичных слушаний по генплану мэрия решила провести обсуждения, рассказала руководитель организации "Каспийск - наш город" Светлана Багмет. Горожанам предложено направлять свои замечания и претензии по поводу нового генплана в письменной форме в администрацию города до 19 августа.

"Это пятая попытка мэрии Каспийска принять генплан. Во время обсуждения предыдущих вариантов проекта активисты нашей организации и неравнодушные горожане выявляли множество нарушений. Мы составили замечания и претензии, начали сбор подписей, заодно обратились в прокуратуру и к [главе Дагестана Владимиру] Васильеву", - рассказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".

Новый вариант генплана составлен с нарушением принципов зонирования городских территорий, без учета сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, отметила она. Активистка указала также на проблему низкого качества и нехватки питьевой воды, а также изношенность очистных сооружений.

"Получается, что фактическая цель проекта нового генплана - обеспечение ничем не ограниченной уплотнительной застройки, что гарантирует перегрузку инженерной инфраструктуры города", - считает Светлана Багмет. Власти должны разрешить проблему с подачей воды, работой канализации и ливневок, ремонтом дорог и дефицитом социальных учреждений, прежде чем разрешать массовое строительство, уверена она.

Более 500 горожан поставили подписи против генплана

Активисты продолжают сбор подписей против принятия нового генплана, по состоянию на 12 августа, собрано более 500 подписей. Активисты приложат подписи к письму с возражениями против нового генплана, которое планируют направить главе республики Владимиру Васильеву. Предыдущие обращения к главе Дагестана остались без реакции, попытки попасть на прием к Васильеву также не увенчались успехом, отметила Багмет.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Каспийска поддержали протест движения "Каспийск - наш город", высказавшись против уплотнительной застройки.

"Я поддерживаю этих людей, так как считаю недопустимым строительство многоэтажек на берегу моря или в центре города, где я живу. По новому проекту получается, что моя улица Хизроева тоже попадает под застройку. Я категорически против этих перемен. Душа у меня болит за стадион "Дагдизель", который сейчас заброшен и на котором тоже что-то собираются строить. Это был один из лучших стадионов в республике, вся моя молодость там прошла", - заявил пенсионер, бывший капитан дальнего плавания Алексей Гамидов корреспонденту "Кавказского узла".

"В субботу, когда гуляла на набережной, увидела пикет. Так узнала, что у нас масштабные изменения в городе намечаются, и активисты против этого, до этого я ничего об этом не слышала даже. Я не хочу, чтобы везде были многоэтажки - за последние 7-8 лет и так большую часть набережной застроили многоэтажками. На весь Каспийск у нас один большой парк Халилова, и получается, что и на его территории что-то будут строить", - сказала коренная жительница Каспийска, мать двоих детей Мадина Салимова.