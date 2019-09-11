11 сентября 2019, 15:01
Строительные работы в Каспийске вызвали протест горожан
Подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала сегодня стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.
Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генеральный план города. В октябре 2018 года прошел митинг, а 10 и 11 августа - одиночные пикеты, участники которых заявили, что новый генплан разрешит многоэтажную застройку набережной и центра Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" провели одиночные пикеты в центре Махачкалы. Они сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Представители республиканского правительства к активистам не вышли.
Сегодня активисты общественной организации "Каспийск-наш город" и горожане вышли на протестную акцию. Протестующие держали в руках листы бумаги с буквами, которые складывались в фразу "Здесь Каспийчанам нужен парк". По словам активистов, акция была стихийной, в ней приняли участие несколько десятков человек.
Жители близлежащих домов рассказали, что вечером 10 сентября на городской пляж завезли арматуру и металлические трубы. "Ночью рабочие начали подготовку к строительным работам. Когда люди поинтересовались у них, что там происходит, на каком основании они начали эти работы, рабочие заявили, что они представители строительной компании и собираются там строить отель. Люди, конечно же, возмутились, но на них никто внимания не обращал. Рабочие продолжали работы, привезли и установили на месте несколько железных контейнеров, трансформатор, освещение сделали себе. Работы прекратили только после того, как мы вызвали полицию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Каспийска Ахмед Гаджиев.
Пикет стал реакцией на подготовку строительных работ, пояснила активистка "Каспийск-наш город" Светлана Багмет. "Мы утром провели пикет, потому что каспийчанам не нужен на этом месте 68-метровый апарт-отель. Это рекреационная зона, и мы требуем, чтобы не трогали эту общественную территорию. Утром на пляже рабочие начали рыть ямы вдоль участка. Наши ребята частично их засыпали, и этими действиями возмутился один из представителей строительной компании. Потом на место приехали сотрудники полиции, сам начальник ГОВД Каспийска и представители администрации Каспийска", - рассказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".
На сайте администрации Каспийска по состоянию на 15.00 мск 11 сентября нет реакции на сегодняшний пикет против строительства отеля, а на сайте прокуратуры Дагестана отсутствует информация о начале проверки по жалобе местных жителей. На сайте УМВД по Дагестану к 15.00 мск 11 сентября не сообщается о вызове на место строительства.
Автор: Патимат Махмудова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"