Строительные работы в Каспийске вызвали протест горожан

11 сентября 2019, 15:01

Подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала сегодня стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генеральный план города. В октябре 2018 года прошел митинг, а 10 и 11 августа - одиночные пикеты, участники которых заявили, что новый генплан разрешит многоэтажную застройку набережной и центра Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" провели одиночные пикеты в центре Махачкалы. Они сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Представители республиканского правительства к активистам не вышли.

Сегодня активисты общественной организации "Каспийск-наш город" и горожане вышли на протестную акцию. Протестующие держали в руках листы бумаги с буквами, которые складывались в фразу "Здесь Каспийчанам нужен парк". По словам активистов, акция была стихийной, в ней приняли участие несколько десятков человек.

Жители близлежащих домов рассказали, что вечером 10 сентября на городской пляж завезли арматуру и металлические трубы. "Ночью рабочие начали подготовку к строительным работам. Когда люди поинтересовались у них, что там происходит, на каком основании они начали эти работы, рабочие заявили, что они представители строительной компании и собираются там строить отель. Люди, конечно же, возмутились, но на них никто внимания не обращал. Рабочие продолжали работы, привезли и установили на месте несколько железных контейнеров, трансформатор, освещение сделали себе. Работы прекратили только после того, как мы вызвали полицию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Каспийска Ахмед Гаджиев.

Пикет стал реакцией на подготовку строительных работ, пояснила активистка "Каспийск-наш город" Светлана Багмет. "Мы утром провели пикет, потому что каспийчанам не нужен на этом месте 68-метровый апарт-отель. Это рекреационная зона, и мы требуем, чтобы не трогали эту общественную территорию. Утром на пляже рабочие начали рыть ямы вдоль участка. Наши ребята частично их засыпали, и этими действиями возмутился один из представителей строительной компании. Потом на место приехали сотрудники полиции, сам начальник ГОВД Каспийска и представители администрации Каспийска", - рассказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, активистки "Каспийск-наш город" Патимат Гусейновой, доводы представителей мэрии и застройщика не убедили протестующих. "На место приехал заместитель мэра Каспийска Загирбег Таибов, руководитель строительной компании. Застройщик заявил, что они будут продолжать работу, пытался убедить людей, что "создает красоту для города" посредством строительства отеля в этом месте. Люди все равно против. Мы также обратились в прокуратуру города, чтобы они проверили законность всего этого. Сегодня вечером также горожане проведут собрание, и будем думать, как действовать дальше", - рассказала Гусейнова.

На сайте администрации Каспийска по состоянию на 15.00 мск 11 сентября нет реакции на сегодняшний пикет против строительства отеля, а на сайте прокуратуры Дагестана отсутствует информация о начале проверки по жалобе местных жителей. На сайте УМВД по Дагестану к 15.00 мск 11 сентября не сообщается о вызове на место строительства.