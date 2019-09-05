Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры

05 сентября 2019, 20:32

Прокуратура добилась сноса 13 этажа, который по документам оказался лишним в многоквартирном доме, сообщило сегодня ведомство.

По данным ведомства, застройщик построил 13-этажный дом, тогда как у него было разрешение на 12 этажей. Отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента было выдано предписание о приостановке строительства, однако работы на объекте продолжились, сообщила прокуратура Дагестана.

Дербентский горсуд не удовлетворил иск о признании этажа дома самовольной постройкой и его демонтировании, но прокуратура обжаловала это решение. "Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Дагестана решение Дербентского городского суда отменено, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале. По данным прокуратуры, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.