Колония. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 сентября 2019, 20:32

Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры

Прокуратура добилась сноса 13 этажа, который по документам оказался лишним в многоквартирном доме, сообщило сегодня ведомство.

По данным ведомства, застройщик построил 13-этажный дом, тогда как у него было разрешение на 12 этажей. Отделу по делам архитектуры и градостроительства  администрации Дербента было выдано предписание о приостановке строительства, однако работы на объекте продолжились, сообщила прокуратура Дагестана.

Дербентский горсуд не удовлетворил иск о признании этажа дома самовольной постройкой и его демонтировании, но прокуратура обжаловала это решение. "Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Дагестана решение Дербентского городского суда отменено, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале. По данным прокуратуры, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.

Примечание:

"Махачкалинский застройщик заподозрен в мошенничестве", "Дагестанский застройщик признал вину по делу о хищении 575 миллионов", "Прокуратура после жалоб жителей Махачкалы выявила незаконно присвоенный участок".

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