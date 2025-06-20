Снос самостроев в Грозном продемонстрировал специфику строительства на Кавказе

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Возведение построек без официального разрешения остается распространенным на Северном Кавказе, но на практике без ведома чиновников здания не появляются, указал юрист. Снос незаконных строений в Грозном обусловлен стремлением мэрии соблюсти планомерность застройки, считает предприниматель.

"Кавказский узел" писал, что мэрия Грозного отчиталась 14 июня о сносе незаконных построек по решению суда. Власти должны были отслеживать несоответствие проекту на этапе строительства, а постройки можно было попытаться узаконить, указали комментаторы в соцсетях.

Многие жители Северного Кавказа считают оформление разрешения на строительство и регистрацию недвижимости очень непростой процедурой, поэтому возведение зданий и строений без разрешений до сих пор достаточно распространено в регионе, указал адвокат Абусупьян Гайтаев.

«Так считается, потому что нужно собрать и согласовать кучу бумаг. Подчас создается волокита, чинят препятствия всевозможные, поэтому некоторые предпочитают, допустим, договариваться устно с каким-то представителями местной власти. Считают, что это проще, удобнее. В общем-то, власти знают какая постройка с разрешением возведена, а какая нет. Но может что-то произойти и тогда прокуратура инициирует разрушение таких построек», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам адвоката, самострои без ведома властей активно возникали в республиках Северного Кавказа в 1990-х годах. «Иногда причиной того, что кто-то брал какую-то территорию и застраивал ее, были претензии, что это якобы их давняя земля, собственность, - но опирались не на документы, а на какие-то устные воспоминания. Самострои - это своеобразный отголосок от тех событий. Но в последние годы самострои, а тем более самозахваты, - это не то явление, которое было бы не известно властям», - пояснил Гайтаев.

«Уникальность облика» Грозного, на который ссылаются городские власти в обоснование решений о сносе построек, в основном связана с эмоциональным восприятием города и людей, считает предприниматель и общественный деятель Юни Успанов. "Относительно бурное строительство заряжено эмоционального восприятием того, что город в свое был разрушен, стерт с земли. Были страшные разрушения города, когда практически стоял вопрос, что города вообще не будет и надо строить столицу Чечни совершенно в другом месте, а сейчас город как восставший из пепла Феникс, обустраивается, строятся новые районы. Отсюда и стремление (застройщиков) выделиться: вот теперь говорят о башне «Ахмат» в 400 метров высотой, самой высокой на Северном Кавказе", - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Тем не менее Успанов считает, что по градостроительная политика Грозного выделяется на Северном Кавказе планомерностью. "Такое же градостроительство, и даже намного масштабнее, и по квадратным метрам в том числе, происходит и в Краснодаре, и во Владикавказе, застраивается и Махачкала. Но особенность Грозного в том, что здесь стараются придерживаться генплана при застройке, действовать более продуманно, централизованно. Поэтому не допускают хаотичной застройки", - пояснил Успанов.

Закон предусматривает для владельцев объектов, возведенных без разрешения, возможность узаконить постройку даже после того, как строительство завершено, обратила внимание адвокат Марина Агальцова. «Для этого подается специальный комплект документов в МФЦ и потом администрация поселения выдает разрешение. Иногда нужно пойти в суд, если, например, администрация отказывается подобное разрешение выдать. Если есть какие-то нарушения законодательства, застройщикам нужно обращаться в суд и там в суде уже разбираться. То есть имеется стандартная процедура обжалования отказа», - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

При этом юрист называет возможной ситуацию, когда чиновники отзывают уже выданное разрешение на строительство. «У меня была ситуация, когда дом был уже зарегистрирован: в Росреестре зарегистрировали уже построенный (частный) дом, но потом его признали незаконным многоквартирным домом и разрушили. Вынесли судебное решение о необходимости его полностью разрушить за счет застройщика. И там стоял вопрос, что делать с людьми, с истцами, с жильцами», - сказала Агальцова.

По ее мнению, и в этом случае у владельца здания есть право обжаловать решение. «В данном случае, если решение органа было успешно обжаловано в суде, и получается, что людей выселили незаконно, можно обращаться за взысканием ущерба с муниципальных и иных государственных органов», - пояснила Агальцова.

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