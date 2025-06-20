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00:20, 20 июня 2025

Снос самостроев в Грозном продемонстрировал специфику строительства на Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возведение построек без официального разрешения остается распространенным на Северном Кавказе, но на практике без ведома чиновников здания не появляются, указал юрист. Снос незаконных строений в Грозном обусловлен стремлением мэрии соблюсти планомерность застройки, считает предприниматель. 

"Кавказский узел" писал, что мэрия Грозного отчиталась 14 июня о сносе незаконных построек по решению суда. Власти должны были отслеживать несоответствие проекту на этапе строительства, а постройки можно было попытаться узаконить, указали комментаторы в соцсетях.

Многие жители Северного Кавказа считают оформление разрешения на строительство и регистрацию недвижимости очень непростой процедурой, поэтому возведение зданий и строений без разрешений до сих пор достаточно распространено в регионе, указал адвокат Абусупьян Гайтаев

«Так считается, потому что нужно собрать и согласовать кучу бумаг. Подчас создается волокита, чинят препятствия всевозможные, поэтому некоторые предпочитают, допустим, договариваться устно с каким-то представителями местной власти. Считают, что это проще, удобнее. В общем-то, власти знают какая постройка с разрешением возведена, а какая нет. Но может что-то произойти и тогда прокуратура инициирует разрушение таких построек», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам адвоката, самострои без ведома властей активно возникали в республиках Северного Кавказа в 1990-х годах. «Иногда причиной того, что кто-то брал какую-то территорию и застраивал ее, были претензии, что это якобы их давняя земля, собственность, - но опирались не на документы, а на какие-то устные воспоминания. Самострои - это своеобразный отголосок от тех событий. Но в последние годы самострои, а тем более самозахваты, -  это не то явление, которое было бы не известно властям», - пояснил Гайтаев.

«Уникальность облика» Грозного, на который ссылаются городские власти в обоснование решений о сносе построек, в основном связана с эмоциональным восприятием города и людей, считает предприниматель и общественный деятель Юни Успанов. "Относительно бурное строительство заряжено эмоционального восприятием того, что город в свое был разрушен, стерт с земли. Были страшные разрушения города, когда практически стоял вопрос, что города вообще не будет и надо строить столицу Чечни совершенно в другом месте, а сейчас город как восставший из пепла Феникс, обустраивается, строятся новые районы. Отсюда и стремление (застройщиков) выделиться: вот теперь говорят о башне «Ахмат» в 400 метров высотой, самой высокой на Северном Кавказе", - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Тем не менее Успанов считает, что по градостроительная политика Грозного выделяется на Северном Кавказе планомерностью. "Такое же градостроительство, и даже намного масштабнее, и по квадратным метрам в том числе, происходит и в Краснодаре, и во Владикавказе, застраивается и Махачкала. Но особенность Грозного в том, что здесь стараются придерживаться генплана при застройке, действовать более продуманно, централизованно. Поэтому не допускают хаотичной застройки", - пояснил Успанов.

Закон предусматривает для владельцев объектов, возведенных без разрешения, возможность узаконить постройку даже после того, как строительство завершено, обратила внимание адвокат Марина Агальцова. «Для этого подается специальный комплект документов в МФЦ и потом администрация поселения выдает разрешение. Иногда нужно пойти в суд, если, например, администрация отказывается подобное разрешение выдать. Если есть какие-то нарушения законодательства, застройщикам нужно обращаться в суд и там в суде уже разбираться. То есть имеется стандартная процедура обжалования отказа», - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”. 

При этом юрист называет возможной ситуацию, когда чиновники отзывают уже выданное разрешение на строительство. «У меня была ситуация, когда дом был уже зарегистрирован: в Росреестре зарегистрировали уже построенный (частный) дом, но потом его признали незаконным многоквартирным домом и разрушили. Вынесли судебное решение о необходимости его полностью разрушить за счет застройщика. И там стоял вопрос, что делать с людьми, с истцами, с жильцами», - сказала Агальцова.

По ее мнению, и в этом случае у владельца здания есть право обжаловать решение. «В данном случае, если решение органа было успешно обжаловано в суде, и получается, что людей выселили незаконно, можно обращаться за взысканием ущерба с муниципальных и иных государственных органов», - пояснила Агальцова.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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