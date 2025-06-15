Пользователи соцсетей сочли поспешным снос незаконных построек в Грозном

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Мэрия Грозного отчиталась о сносе незаконных построек по решению суда. Власти должны были отслеживать несоответствие проекту на этапе строительства, а постройки можно было попытаться узаконить, указали комментаторы в соцсетях.

О ходе сноса незаконных построек, которые возведены без необходимой разрешительной документации или с отклонениями от согласованных проектов, отчиталась мэрия Грозного. "Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ, такие строения считаются самовольными и подлежат сносу за счет собственников", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии от 14 июня. По утверждению властей города, это поможет сохранить уникальный облик столицы Чечни, а незаконные постройки создают угрозу для безопасности и экологии.

Представитель мэрии на видеозаписи, приложенной к сообщению, проинформировал, что незаконные постройки сносятся службой судебных приставов на основе судебных решений. На записи зафиксирован снос спецтехникой одного здания, недостроенного объекта и забора.

Видеоролик перепостил Telegram-канал "ЧП Грозный", на который подписаны 99305 пользователей, это запись прокомментировали 20 человек. Авторы комментариев на русском языке преимущественно сочли чрезмерными такие меры. "Эх, потраченные деньги на строительство не возвращаются плюс к идет (не всегда ) штраф и ты должен оплатить расходы по сносу нелегального здания", - прокомментировал Амнат.

"А когда они раньше строили, почему согласовывали?", - поинтересовался пользователь с ником XXX.

"Это же издевательство над людьми", - написал пользователь, который вместо ника использует серое сердце.

"Закон", - ответил на это пользователь Inal KRA.

На странице "ЧП Чечня" в Instagram*, на которую подписаны 102 тысячи человек, под сообщением оставлены 10 комментариев. Авторы комментариев на русском языке также выступили против сноса.

"Почему нельзя узаконить", - спросил mis.te968.

"Зачем такую красоту ломать? - поддержал i17271727.

"Кавказский узел" также писал, что ранее представители властей потребовали от владельцев ларьков в Грозном снести торговые точки, так как одиночные ларьки портят эстетику вида чеченской столицы.

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