Дело Магомеда Сулейманова о превышении полномочий дошло до суда

15 апреля 2020, 21:54

Передано в суд дело бывшего временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиненного в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями после передачи участка по заниженной цене.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа 2018 года бывший глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана и бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов был задержан и арестован по делу о создании преступного сообщества. Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался.

По данным следствия, обвиняемый 2015 году, являясь временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, подписал постановление о передаче ОАО "Даггаз" в собственность по заниженной цене земельного участка площадью 38 тысяч квадратных метров. "На основании данного постановления указанный земельный участок кадастровой стоимостью свыше 96 000 000 рублей был продан коммерческой организации за 235 000 рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Расследование дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) завершено. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что дело в отношении Сулейманова расследовалось по трем статьям УК России - организация преступного сообщества, мошенничество и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст.159 и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России). 27 сентября 2018 года Сулейманову было предъявлено обвинение. По версии следствия, он также создал преступное сообщество, которое в 2010 году похитило более 210 млн рублей из средств дагестанского ФОМС.

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