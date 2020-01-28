Споры о свадебном ролике показали разницу между обычаями Чечни и Дагестана

28 января 2020, 07:16

Публичная демонстрация чувств может вызвать порицание, как в Чечне, так и в Дагестане. Однако среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.

Как информировал "Кавказский узел", подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. 23 января к осуждению супругов подключились министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Дааев назвал ролик провокационным.

На видео, опубликованном в чеченских пабликах в Instagram, молодой человек и девушка в платке гуляют по берегу моря, держась за руки, и обнимают друг друга. В кадре регулярно появляется автомобиль, и три раза четко видно, что его номер 95-го региона. Других авто в ролике нет. На протяжении всей видеозаписи звучит музыка, которую пользователи определили как чеченскую.

Запрет на демонстрацию чувств в Чечне строже, чем в Дагестане

Массовой демонстрации публичных чувств в Дагестане нет, но обнимающиеся или держащиеся за руки пары встретить можно, рассказала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова корреспонденту "Кавказского узла".

"Общество в Дагестане к этому относится по-разному, потому что Дагестан разный, колоритный и очень сильно сегментированный. Есть Дагестан светский, есть городская культура, а есть и районная, которая к тому же неоднородна. Унифицировать дагестанское пространство очень сложно. Здесь мы видим и любителей театра, здесь проводятся аниме-фестивали, а есть и те, кто к этому всему относится агрессивно. Каждая часть реагирует по-своему не только на поведение, но и на чьи-либо заявления, публикации. Для одних проявление чувств может быть серьезной проблемой, и они могут отреагировать на такие действия. А кто-то может вообще не обращать на это внимания, считая неправильным вмешиваться в чужую жизнь", - сказала она.

Массово за такое поведение в Дагестане не наказывали, добавила она. "В Чечне намного сложнее стоит вопрос с демонстрацией чувств. Там на это стоит более строгий запрет. Раньше даже отец не мог своего ребенка взять на руки при людях. Сейчас это немного меняется, особенно среди чеченцев, которые уехали за пределы республики", - отметила Сиражудинова.

Никаких извинений за публичное выражение чувств не может быть

Никто не имеет права предъявлять претензии за публичное выражение своих чувств, считает дагестанский журналист Светлана Анохина.

"Если кому-то не нравится такое публичное поведение, то он может высказаться по этому поводу только мужчине в семье. И мужчина уже сам решит, прислушаться к сказанному или же проигнорировать его. Это должно происходить только между мужчинами, женщин в это не втягивают. Лезть к чужой женщине с замечаниями недопустимо ни по дагестанским, ни по чеченским традициям. Это абсолютно недопустимо", - сказала она "Кавказскому узлу".

В Дагестане, считает она, нет строгих запретов на публичное выражение своих чувств. "У меня была собеседница, жительница высокогорного села. Она рассказывала, что после замужества часто ходила с мужем под ручку и за руку. Это не нравилось ее братьям. И когда братья предъявили претензию ее мужу, он их успокоил, сказав, что это уже не их сестра, а его жена", - рассказала Анохина.

По ее словам, определенные внутренние правила всем более или менее понятны, но "за их нарушение никакого остракизма, а тем более требований извиниться, быть не может". "Когда речь заходит о домашнем насилии, некоторые начинают вопить, как это, что кто-то будет лезть в семью и разбираться в их проблемах. А тут в семье все нормально, пара ходит, держась за руки, могут обниматься. Кого тогда вообще должно волновать, чем они занимаются", - отметила она.

В октябре 2016 года было объявлено, что работники министерства культуры Чечни будут следить за соблюдением народных традиций и правил приличия во время свадеб. В ведомстве пояснили, что правила проведения свадеб вводятся в строгом соответствии с традициями и обычаями чеченцев и направлены "на сохранение культуры чеченского народа". В сентябре и октябре 2019 года участники как минимум пяти свадеб публично извинились перед властями Чечни за нарушение национальных свадебных традиций. Один из мужчин каялся за общение с дочерью в день свадьбы, другой житель Чечни - за шутливое общение со своей невестой. Среди извинявшихся был молодой человек, который заплакал на свадьбе сестры, причем он называл себя кабардинцем. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали, что люди, вынужденные извиняться за поведение на свадьбах в Чечне, не нарушали никаких положений ислама.

Чечня отличается более консервативным отношением к традициям

Отношения между парнями и девушками на Северном Кавказе непубличны, поэтому и чеченцам, и дагестанцам недопустимо обниматься на глазах у людей, полагает ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Сефербеков.

"Если проявление чувств в центральных регионах страны является нормой для общества, то в северокавказских республиках это неприемлемо. Отношения между парнями и девушками у нас традиционно удалены из сферы публичности и находятся, так сказать, за кадром", - сказал он "Кавказскому узлу".

Вместе с тем, отмечает этнограф, в Чечне и Ингушетии наблюдается наиболее консервативное отношение к традициям. "Это заметно, даже прогуливаясь по бульвару или заходя в какое-либо помещение в Чечне и Ингушетии. Если проходит взрослый человек мимо сидящих молодых людей, то они обязательно в знак уважения привстанут. Это касается как парней, так и девушек. В Дагестане такой знак уважения могут проявить, в основном, только в горных районах", - отметил он.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".