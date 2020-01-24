Дааев обвинил пару из Дагестана в провокации против чеченской культуры

24 января 2020, 23:59

Министр культуры Чечни и помощник Рамзана Кадырова подключились к осуждению супругов из Дагестана, использовавших в свадебном видео чеченскую музыку и автомобиль. Министр назвал ролик провокационным. Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов, другие не увидели в ролике ничего предосудительного.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре и октябре 2019 года участники как минимум пяти свадеб публично извинились перед властями Чечни за нарушение национальных свадебных традиций. Один из мужчин каялся за общение с дочерью в день свадьбы, другой житель Чечни - за шутливое общение со своей невестой. Среди извинявшихся был молодой человек, который заплакал на свадьбе сестры, причем он называл себя кабардинцем. Люди, вынужденные извиняться за поведение на свадьбах в Чечне, не нарушали никаких положений ислама, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В октябре 2016 года было объявлено, что работники министерства культуры Чечни будут следить за соблюдением народных традиций и правил приличия во время свадеб. В ведомстве пояснили, что правила проведения свадеб вводятся в строгом соответствии с традициями и обычаями чеченцев и направлены "на сохранение культуры чеченского народа".

Подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона. Видео было опубликовано 23 января минимум в пяти чеченских сообществах, на которые в сумме подписано около 430 тысяч пользователей.

На записи молодой человек и девушка в платке гуляют по берегу моря, держась за руки, и обнимают друг друга. В кадре присутствует автомобиль с номером 95-го региона (Чечня). Видео сопровождается музыкой, которую пользователи определили как чеченскую. Комментаторы осудили пару на видео за публичную демонстрацию своих чувств.

"Истинные чеченцы свои отношения публично не показывают", - написала isaeva_maidat_01. "Пусть извиняются перед народом!" - заявил arsen__armakov.

Часть пользователей обратила внимание, что пара на видео не из Чечни, однако запись, по их мнению, является "провокацией".

"Подлый ход, осквернение культуры Чечни, не чеченцы, но песня чеченская, машины номера, вот таких нужно заставлять чистить весь Грозный и извиняться перед народом", - написал irsan_095. "Это не чеченцы, но это провокация", - написал zakaev95_72. "Чистой воды провокация, пусть ответят за это!" - заявил ninciev_95.

Видео, распространившееся в социальных сетях, подписано именем автора - Askhad Muzhdakov. На странице пользователя с этим именем в Instagram указано, что он свадебный видеооператор. Среди опубликованных им видео есть запись со свадьбы Имама и Сали Байхановых в Махачкале, Байханова оператор называет своим коллегой и другом. На записи запечатлена та же пара, что и на видео, распространившемся в чеченских пабликах.

"Провокационным" объявил видеоролик и министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Он опубликовал отредактированную запись - в кадре большими красными буквами написано "не чеченцы".

"Поступает большое количество обращений от подписчиков, кто болеет за культуру, традиции и обычаи нашего народа по поводу вот этого ролика в социальных сетях. Хочу довести до сведения всех, что это [не чеченцы] и музыка с номерами 95-го региона к самим героям ролика (это супружеская пара) не имеют никакого отношения. В любом случае этот клип не красит культуру братской республики в целом, поэтому прошу не распространять и не обсуждать данный, на мой взгляд, провокационный ролик", - написал министр на своей странице в Instagram 23 января.

Помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев также опубликовал видео с красными буквами. "На самом деле, это жители Дагестана, аварцы по национальности, муж и жена. Просьба не распространять непроверенную информацию", - написал он.

"Эта машина (наверняка) взята в прокат, такие берут только на свадьбы. [...] я надеюсь, тот, кто это снял и выложил, очень сильно пожалеет за такую провокацию", - написал в комментариях к посту Дудаева beliy__095. Другой пользователь подтвердил, что автомобиль с видео сдается, по его данным, в прокат в Дагестане.



"Чеченцы единственный народ на Кавказе, который еще держится за обычаи предков в поведении и в одеянии. Кому-то это не нравится из-за зависти. Не зря же взяли машину с 95-м регионом и песню чеченскую", - написал пользователь chegevara444.



"Не получилось у завистников подставить чеченцев. Правда всегда восторжествует", - написал voditelb.nlo. "Надо делать так, чтобы они перед камерой всем сказали, кто они", - считает _za_kra_s_t_a_l_k_e_r_95_.



Некоторые пользователи отметили, что на видео нет ничего непристойного. "Кто вы такие, чтобы обсуждать чужую семью? Они позорного ничего не сделали", - написал _miishkaa_20.

"Не пойму, что в этом видео плохого или запретного", - написал temirxanov_1111. "У чеченцев не принято [такое]", - ответил ему haker_8.

"Такое чувство, что будь они чеченцами, их зарезали бы за видео. Понятия средневековые", - написал sewuxx.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".