Арестованы подозреваемые по делу о теракте в Дербенте

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Суд арестовал на два месяца четверых подозреваемых в подготовке теракта и нападении на отдел МВД в Дербенте.

Как писал "Кавказский узел", убитый в Дербенте в перестрелке с силовиками готовил вооруженное нападение и теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики. Четверо подозреваемых задержаны по делу о создании террористического сообщества и руководстве им 1 , приготовлении к теракту 2 и приготовлению к незаконному изготовлению взрывчатых веществ 3 .

В Дербенте 22 апреля водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь. Правоохранители застрелили его. Один полицейский госпитализирован. Глава Дагестана заявил 23 апреля, что убитый мог разделять взгляды участников нападения на храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале.

Суд арестовал четверых подозреваемых в подготовке теракта и вооруженного нападения на отдел МВД в Дербенте, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.4, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 223.1, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемые арестованы на два месяца, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на следствие.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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