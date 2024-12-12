Мать Мурдиева потребовала от Бастрыкина честного расследования

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В обращении к главе Следкома Александру Бастрыкину мать чеченского подростка Романа Мурдиева пожаловалась, что многократно направляла различные жалобы, но на них пришли отказы.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что следствие, опубликовав видеозаписи драк в Москве, подтвердило, что версия следствия об участии Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева в других драках основана лишь на предположениях.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых.

Мать Романа Мурдиева обратилась к председателю Следкома Александру Бастрыкину потребовав "честного расследования". "Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз – ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении", – привело сегодня РБК цитату из ее обращения.

Мать Мурдиева пожаловалась, что несколько раз запрашивала видео, снятое камерами видеонаблюдения, и ей ответили, что эти видео есть у следствия, но при ознакомлении с материалами дела она их не увидела. Также мать подростка заявила, что ему угрожали ножом. "Мы провели фоноскопическое исследование видео драки Мурдиева и Антропова, и на видео слышно на 16-й и 19-й секунде, как Муслиму угрожают ножом", – сказала она.

Женщина подчеркнула, что следственных действий по этому факту не проводилось.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

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