Мать Мурдиева пожаловалась на отсутствие связи с сыном

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Чеченского подростка Романа Мурдиева этапировали в СИЗО Волгограда и поместили в одиночную камеру. После этапирования ему не позволили позвонить семье.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 29 сентября 2025 года приговорил девятиклассника Романа (Муслима) Мурдиева к году и 11 месяцам лишения свободы. Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ) после драки, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. После вступления в силу решения апелляционного суда отправили в воспитательную колонию в Волгоградской области, хотя до конца срока ему осталось менее месяца. Мать подростка обратилась к Путину и Кадырову с призывом обеспечить безопасность ребенка, так как поступают угрозы с обещаниями отомстить за избитого Адамом Кадыровым Никиту Журавеля.

4 декабря 2024 года, 18 месяцев назад, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мурдиева не посадят. Тогда он сообщил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично. "Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится", - выразил уверенность Рамзан Кадыров, слова которого в тот же день привело агентство "Чечня сегодня".

Обращение матери Романа Мурдиева опубликовал на своей странице в Instagram* адвокат Асланбек Минкаилов.

Мой сын, несовершеннолетний Мурдиев Роман (Муслим), был доставлен в Волгоград уже 12 июня.<...> Сейчас мой сын находится в СИЗО-1 города Волгограда. Мы надеялись, что сегодня ему дадут право на телефонный звонок семье. Но звонка так и не было. Для матери это самое тяжёлое — не знать, что происходит с твоим ребёнком, не услышать его голос и не понимать, всё ли с ним в порядке", - пишет мать подростка.



Ещё больше вопросов вызывает информация о том, что Роман содержится в одиночной камере.



"Почему несовершеннолетний находится один? Это связано с обеспечением его безопасности? Или есть другие причины? Я не хочу строить догадки. Я просто хочу получить ответы. Мой сын — несовершеннолетний. Он имеет право на безопасность, на сохранение здоровья и на гуманное обращение", - указала она.

Дело Мурдиева ранее привлекло внимание правозащитников и политиков. В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал руководство МВД и Следственного комитета из-за возбуждения дела против подростка, а чеченский уполномоченный по правам человека требовал защиты семьи Мурдиева от угроз в адрес родственников. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", - заявил тогда глава Чечни.

Мурдиев не был инициатором конфликта и заступился за младшего подростка, считают родные и защита. По их версии, дело с самого начала сопровождалось нарушениями и игнорированием доказательств, представленных адвокатами. Защита заявляла о давлении на подростка, ограничении права на защиту и несоразмерности меры пресечения. Защита также указывала, что в аналогичных условиях другие фигуранты дела, не относящиеся к выходцам с Северного Кавказа, были выведены из обвинения и проходили по делу в качестве свидетелей. Правозащитники и родственники расценивали процесс как показательный и указывали на возможную этническую предвзятость.