Махачкалинских активистов возмутили высказывания Меликова

29 июля 2024, 22:40

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Движение "Город наш" отреагировало на высказывания главы Дагестана о своих представителях, которых Сергей Меликов на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" заявили, что мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева (возглавлял администрацию города с 2019 по 2022 год, - прим. "Кавказского узла"). Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами. Активисты также сообщили что управление антимонопольной службы назначило на 13 марта рассмотрение дела против управления имущественных и земельных отношений Махачкалы. 13 марта стало известно, что мэрия Махачкалы отменила торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель и в Эльтавском лесу. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов отметил, что активная позиция горожан способна влиять на решения городских властей.

На одной из записей видеоконференции Сергея Меликова с чиновниками глава Дагестана высказался о махачкалинских активистах. "Что там Арсен Магомедов (юрист, активист движения "Город наш" - прим. "Кавказского узла") пошел набирать себе баллы, к очередным выборам в Народное собрание или в Госдуму, что ли? Путь они займутся вот этими историями, создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими переживающими, терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают", - следует из видео. Видеозапись, в частности, была опубликована в Telegram-канале "Жемчужина юга".

Движение "ГородНаш" обратилось к главе Дагестана в связи с опубликованными в сети видеозаписями, на которых он с использованием ненормативной лексики отчитывает подчиненных.



"Возможно, чиновники, в чей адрес была направлена гневная речь, того заслуживают, да и мы, жители республики, сами прекрасно видим, что поводов ругать наших чиновников несоразмерно больше, чем поводов их хвалить, в чем искренне сочувствуем. Смутила нас реплика Главы в наш адрес, в адрес городских активистов, которых Вы даже уничижительно назвали «терпилами». "ГородНаш" считает неприемлемым и неконструктивным использование в отношении своих участников выражения из криминального мира", - заявили авторы заявления, которое опубликовано в Telegram-канале Арсена Магомедова.

Они подчеркнули, что термин "терпила" означает слабого человека, который не способен постоять за себя, что "несовместимо с характером деятельности нашей организации по защите Махачкалы от хаотического строительства и уничтожения зеленых насаждений".

Активисты отметили, что занимаются общественной деятельностью " за свой собственный счёт" и тратят время и другие ресурсы "на работу во имя блага нашей республики и городов", и перечислили ряд достижений.

В частности, в обращении к Меликову они упомянули сохранение от вырубки и застройки одного гектара территории Парка Ленинского комсомола, на котором планировалось возведение музея «Россия - моя история» (2017 год); отмену приватизации и застройки сквера у памятника Эффенди Капиеву по улице Расула Гамзатова (2018 год); возврат в городскую собственность двух участков общей площадью 1500 квадратных метров в парке Ленинского комсомола (2019 и 2022 годы) и восьми участков общей площадью 1,6 гектара у берега и на акватории озера Ак-гель (2021 год); создание телеграм-бота (ГородНашБот) для подачи жалоб в органы власти (15 755 жалоб подано с сентября 2023 г.). В этом году, в частности, активисты добились отмены продажи двух участков общей площадью 3 гектара в Эльтавском лесу и на берегу озера Ак-Гель. "Отметим, что лично Вы помогли добиться последнего решения", - подчеркивается в заявлении.



"Неконструктивность Вашей оценки состоит в том, что она создает разлад между властью и гражданскими активистами <...> Где и при каких обстоятельствах мы Вам перешли дорогу? По какой причине Вы испытываете к нам такую неприязнь?", - спросили авторы обращения.

Они напомнили слова Владимира Путина, которые тот произнес, напутствуя Меликова на посту главы республики. "Дагестанцы – народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие", - заявил президент (цитата по сайту Кремля от 5.10.2020)

Активисты предложили Меликову усилить сотрудничество. "Несмотря на Ваш выпад в наш адрес, мы готовы забыть о нём и предложить активизировать взаимодействие, наладить прямое общение без участия армии чиновников – посредников. Думаем, это даст положительный эффект для атмосферы и благополучия в Республике Дагестан", - резюмируется в обращении.

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