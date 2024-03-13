Активисты добились отмены торгов на право застройки берега озера Ак-Гель

13 марта 2024, 17:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Махачкалы отказалась проводить торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель и в Эльтавском лесу, сообщил активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. Активная позиция горожан способна влиять на решения городских властей, подчеркнул он.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" заявили, что мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева (возглавлял администрацию города с 2019 по 2022 год - прим. "Кавказского узла"). Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами. Активисты подали заявку на митинг 17 марта против точечной застройки в Эльтавском лесу и на берегу озера Ак-Гель, но затем отметили его, чтобы не создавать лишней напряженности в день выборов президента России. По их словам, власти города и республики после информации о намерении провести акцию, пообещали отменить торги на право аренды участков.

Мэрия Махачкалы отменила торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель и в Эльтавском лесу, сообщил сегодня член движения "Город наш" юрист Арсен Магомедов. В своем Telegram-канале он опубликовал распоряжение управления имущественных и земельных отношений Махачкалы "Об отказе от проведения электронного аукциона на право аренды земельных участков" за подписью заместителя главы администрации, начальника управления Шамсула Абдулаева.

"Достигнутый результат лишний раз доказывает, что все зависит от сознательности и активности граждан. Любая власть связана общественным мнением. И самая большая слабость дагестанского общественного мнения в том, что оно не осознает свою силу", - прокомментировал Магомедов это решение.

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой "Прогулка в защиту озера Ак-Гёль".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.