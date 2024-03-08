Активисты отменили митинг против застройки берега озера Ак-Гель

08 марта 2024, 18:08

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Митинг против точечной застройки в Эльтавском лесу и на берегу озера Ак-Гель, заявку на который подали члены движения "Город Наш", отменен, чтобы не создавать лишней напряженности в день выборов президента России. Кроме того, власти города и республики после информации о намерении провести акцию пообещали отменить торги на право аренды участков, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева, заявили активисты движения "Город наш". Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами.

28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали одной из его главных заслуг возврат городу земель, в том числе вокруг озера Ак-Гель. Возвращение муниципальных земель городу – главное достижение Дадаева, заявил тогда заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Главные достижения Салмана Дадаева заключаются в том, что он продемонстрировал жителям Махачкалы и республики, что можно вернуть в собственность города присвоенные предыдущими властями земли и прочие объекты имущества. Мэрия за все время правления Дадаева отчиталась о возврате примерно 500 гектаров подобных земель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Движение "Город наш", не дождавшись в установленный срок ответа от мэрии Махачкалы, подало уведомление о проведении акции на 1000 человек 17 марта этого года. "Цель - поддержать государственную политику по защите "Зеленого каркаса" наших городов, курса Сергея Меликова на комплексное строительства в Дагестане и заявить требования о прекращении торгов на право аренды участков в Эльтавском лесу и на берегу озера Ак-Гель", - сообщил в своем телеграм-канале член движения "Город наш" Арсен Магомедов.

7 марта он написал, что после данной публикации "мы получили сигналы от власти о том, что нас услышали. На ситуацию отреагировала мэрия, на ситуацию отреагировал глава Дагестана". "Нам сказали, что постараются отменить торги. Кроме того, УФАС Дагестана назначило на 13 марта рассмотрение дела. Учитывая это, а также то, что день проведения акции выпадает на день выборов, мы пришли к выводу, что в интересах горожан будет правильно отказаться от проведения этой акции в этот день. Для нас главное - защитить лес и берег озера, а не создавать ненужную социальную напряженность", - сообщил Магомедов.

По его словам, если результат не будет достигнут, активисты оставляют за собой право провести акции согласно закону, но уже в другой день, после выборов.

Арсен Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия Махачкалы выставила на торги одним пакетом два лота в аренду с последующей многоэтажной застройкой территории Эльтавского леса площадью 12 тысяч квадратных метров, и на берегу озера Ак-Гель площадью 16 тысяч квадратных метров. "Глава Дагестана не раз упоминал, что в республике переходят с точечной застройки на комплексное строительство. Но обещания сохранить лес, которые давала мэрия города, не выполнены, идет распродажа общественных территорий", - говорит Магомедов.

Он отметил, что 4 марта в мэрии Махачкалы состоялась встреча заместителей главы города и главного архитектора Махачкалы с активистами общественного движения "Город наш". "На встрече в мэрии мы сказали, что категорически против строительства в Эльтавском лесу, и при необходимости подадим заявление о проведении в Махачкале митинга. Нам обещали ответить в течение двух-трех дней. Этого ответа мы не получили, поэтому была подана заявка на проведение акции", - рассказал Арсен Магомедов.

По его словам, "сигналы от власти" выразились в том, что активистам сообщили из мэрии, что власти постараются отменить торги. "Планы активистов заключаются в том, чтобы не давать застраивать эти территории, сохранить эти общественные пространства для горожан", - сказал общественник.

Член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что активисты требуют отменить торги по застройке Эльтавского леса и берега озера Ак-Гель. "Городу нужны общественные пространства и зеленые зоны. Застройка создаст очередную нагрузку на школы, дороги, электрические сети", - говорит Ибрагимова.

Она добавила, что на совещании с активистами в мэрии представители властей объяснили строительство многоэтажных домов, в том числе необходимостью переселить людей из аварийного жилья и предоставить квартиры детям-сиротам. "Ко мне обратилась женщина, которая живет в доме, построенном в Эльтавском лесу. В доме нет газа, в подвале вода, рядом никакой инфраструктуры, транспорт не ездит. А представитель мэрии сказал, раз один дом стоит, хотим еще один построить для того, чтобы маршрутки стали ездить. Это разве аргумент? Думаю, в новом доме несколько квартир, может, и дадут переселенцам, остальные будут распроданы. Считаю, детям-сиротам и прочим льготникам надо дать сертификаты, чтобы они сами покупали жилье, где хотят, тогда никакой коррупционной составляющей не будет", - говорит Мадина Ибрагимова.

Официально мэрия Махачкалы не прокомментировала решение выставить участок леса и территорию возле озера Ак-Гель на торги, но отчиталась о встрече с активистами по вопросу аукциона на право аренды земельных участков, находящихся вблизи Эльтавского леса и озера Ак-Гель. "Стороны обменялись мнениями и озвучили свои позиции. Поскольку вопрос, вынесенный на повестку, затрагивает широкий спектр социально-экономического направления и требует детального изучения, между сторонами заключена договорённость о проведении повторной встречи, где будут представлены ответы на озвученные вопросы и выработаны решения", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации Махачкалы.

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой "Прогулка в защиту озера Ак-Гёль".

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