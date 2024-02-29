Активистов возмутили планы строительства многоэтажки на берегу озера Ак-Гель

29 февраля 2024, 17:00

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Мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева, заявили активисты движения "Город наш". Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали одной из его главных заслуг возврат городу земель, в том числе вокруг озера Ак-Гель.

Возвращение муниципальных земель городу – главное достижение Дадаева, заявилтогда заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Главные достижения Салмана Дадаева заключаются в том, что он продемонстрировал жителям Махачкалы и республики, что можно вернуть в собственность города присвоенные предыдущими властями земли и прочие объекты имущества. Мэрия за все время правления Дадаева отчиталась о возврате примерно 500 гектаров подобных земель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Махачкалы выставила на торги земельный участок на берегу озера Ак-Гель для многоэтажной жилой застройки до 20 этажей, сообщил в своем Telegram-канале член движения "Город наш" Арсен Магомедов. В публикации активист, в частности, задал вопросы городской администрации. "Как же торжественно обещанное благоустройство окрестностей Ак-Гель, если вы раздаете под застройку участок на его берегу; где объявленный главой Дагестана Меликовым переход на комплексное строительство, если этим аукционом допускается "точечное строительство" жилья без одновременного строительства социальных объектов; зачем при бывшем мэре Дадаеве этот участок забирался у частного застройщика, если его опять отдают под застройку?" - написал он.

Магомедов обратил внимание, что данный земельный участок, выставленный на торги, имеет очевидную изломанность. По его мнению, это сделано для того, чтобы получить большую площадь для застройки, которая для этого участка равна 30 процентов от общей площади участка.

"Это является нарушением закона, который запрещает образовывать участки в изломанных границах. Дополнительным нарушением закона является то, что в погоне за квадратными метрами мэрия закрыла доступ и проезд с улицы к будущему колледжу, строительство которого было ранее анонсировано. Выставляемый на торги участок почти полностью охватывает будущий колледж и закрывает к нему публичный доступ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Он предложил обратиться к мэрии с просьбой остановить торги, снять с кадастрового учета данный участок и провести с горожанами публичные слушания в отношении данной территории.

Член движения "Город наш" Мадина Магомедова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ранее махачкалинские активисты не раз протестовали против застройки и уничтожения озера Ак-Гель.

По ее словам, в результате незаконной засыпки озера оно потеряло около четверти своей акватории. После этого на засыпанном участке начали строиться многоэтажные дома. "Застройщики не обращали внимания на то, что это место после засыпки стало заболоченным. В озеро поступают грунтовые воды, а также отходы канализации от соседних строений, так как здесь нет очистных сооружений. После новой застройки все отходы вновь будут сливаться в озеро. Все это наносит ущерб водоему", - говорит Ибрагимова.

Она добавила, что после начала строительства у махачкалинцев не останется места на берегу озера для прогулок, и тротуаров. "Ранее велись разговоры, что возле озера Ак-Гель построят образовательный центр бизнесмена Игоря Рыбакова, потом глава республики заявил о проектировании «Школы-21» для будущих программистов. Однако, всё завершается очередной банальной многоэтажкой. Все эти вопросы я буду ставить перед мэрией Махачкалы, руководством Дагестана и прокуратурой", - сказала Ибрагимова.

На сайте мэрии Махачкалы по состоянию на 15-00 мск нет комментариев относительно застройки территории возле озера Ак-Гель.

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой прогулка "в защиту озера Ак-Гёль".

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