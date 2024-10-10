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08:22, 10 октября 2024

Правозащитники признали политзаключенными Сергея Дудченко и Николая Мурнева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доказательства вины Сергея Дудченко и Николая Мурнева, обвиненных в подготовке поджога военкомата в Пятигорске, сфабрикованы следствием, силовики вынудили их подписать признания под пытками, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал". 

Как информировал "Кавказский узел", Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков, - как выяснилось позднее, Кирилл Бузмаков - обвинены в приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ) в Пятигорске, их дело рассматривается в суде. Согласно версии обвинения, они планировали поджечь военкомат. В августе стало известно, что Бузмаков умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии.

Бузмаков незадолго до смерти писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения. Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что ее супруг был избит и силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого. Дудченко в июле был приговорен к семи с половиной годам колонии по обвинению в хранении оружия, взрывчатки и наркотиков, это дело суд рассматривал отдельно. 

37-летний Сергей Дудченко находится в заключении с 8 октября 2022, 36-летний Николай Мурнев - с 12 октября того же года. По совокупности приговоров Дудченко грозит до 17 лет 6 месяцев лишения свободы за вычетом уже отбытого срока, Мурневу - до 13 лет. Третий оставшийся в живых обвиняемый по делу о подготовке теракта, Владимир Бурмай, покинул Россию, он объявлен в розыск и арестован заочно. 

Дудченко находится в СИЗО Пятигорска, а Мурнев, который содержится в ростовском СИЗО, до сих пор подвергается насилию и угрозам со стороны сотрудника ФСБ и оперативника Центра “Э”, которые посещают его в изоляторе, связи с арестованным нет, сообщил правозащитный проект 9 октября. 

Все обвиняемые - жители Ессентуков, байкеры из местного мотоклуба, обсуждали в закрытом клубном чате действия российских военных на Украине и критиковали политическое руководство РФ.  По словам Бурмая, силовики после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года получили приказ поймать «каких-нибудь террористов», о чем впоследствии прямо заявляли. «Они не стесняются, ходят по городу и говорят — если бы мы в этом чате не трындели на власть, ничего бы этого с нами не было, что мы просто вот так попались под руку», - утверждает он. 

Дудченко, описывая свое задержание, рассказывал, что его за волосы затащили в УАЗ «Патриот», где сразу стали избивать и надели на голову пакет, требуя разблокировать телефон. Затем его доставили в отдел, где при досмотре якобы обнаружили в заднем кармане джинсов пакетик с наркотиками. Джинсы изъяли для экспертизы, а вместо них выдали женские лосины, в которых Дудченко и доставили в суд и арестовали на пять суток по административной статье. После этого силовики провели обыск в его гараже и в ремонтируемом нежилом доме его сестры, отчитавшись об изъятии оружия, боеприпасов и взрывчатки. В суде Сергей Дудченко пояснял, что эти предметы силовики могли подбросить, так как при задержании забрали у него ключи от помещений. Хотя Дудченко, работая охранником, каждые полгода проходил переаттестацию и тест на наркотики, суд признал его виновным в том числе и этой статье. 

Николай Мурнев был задержан спустя несколько дней после Дудченко, в постановлении об обыске у него силовики назвали его вероятным сообщником последнего. В гараже Мурнева были найдены пустой тубус от гранатомета (макет), ручной металлоискатель, две бутылки, похожие на «коктейли Молотова», предмет похожий на взрыватель, бронежилет и военная форма, ящики с хозяйственными предметами, а также несколько бутылок с различными горючими жидкостями, такими как масло, ацетон и керосин. В дальнейшем экспертиза признала две бутылки самодельными зажигательными устройствами, так называемыми «коктейлями Молотова». 

Правозащитники отмечают, что первоначально арест Мурнева, как и в случае Дудченко, оформили по административной статье, вменив мужчине “нецензурную брань на улице”. Также как и Дудченко, Мурнева обвинили в незаконном обороте наркотиков, - сверток с наркотическим веществом у него также нашли в кармане джинсов после задержания. В мае 2023 года Мурнев был приговорен к трем годам условно по этому обвинению. В деле о наркотиках есть его признательные показания, которые, как впоследствии заявлял Николай, были получены под пытками и угрозами семье.

Согласно версии обвинения, Дудченко, Бузмаков и Мурнев, а также Бурмай, чье дело теперь выделено в отдельное производство, готовились поджечь военкомат городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск, «являясь противниками специальной военной операции, имея умысел на дестабилизацию деятельности органов власти, создания атмосферы общественного беспокойства и недоверия к органам власти».

Правозащитники, изучив материалы дела, пришли к выводу, что силовики еще в начале 2022 года отслеживали и протоколировали пацифистские публикации Сергея Дудченко в соцсети. Мужчина активно выражал свою позицию и в марте 2022 года проехал по городу с прикрепленным к мотоциклу украинским флагом, этот момент силовики припоминали ему во время избиения. Впоследствии, получив доступ к переписке байкеров в закрытом чате, они посчитали доказательством намерения поджечь военкомат обсуждение новостей о таких поджогах, произошедших в разных регионах страны после объявления в сентябре 2022 года мобилизации. Хотя в уголовном деле представлены фрагменты переписок в чате, никаких сообщений с предложением поджечь военкомат и с согласием на это действие там нет, а в показаниях свидетелей по делу есть много противоречий. 

Дудченко рассказывал, что после административного ареста силовики подвергли его пыткам током, перед этим заставив выпить воду «с успокоительным». “Несколько человек в обуви постоянно прижимали меня ногами к земле. Под голову мне что-то положили, чтобы я не разбил голову в конвульсиях. Саму голову в момент разрядов старались тоже прижимать ногой ботинками к земле”, - описывал он пытки. По словам обвиняемого, во время этих пыток оперативники прикладывали его пальцы к предметам, которые впоследствии стали вещдоками по делу, а также вырвали волосы и взяли образец слюны.  Позднее адвокаты смогли подтвердить документально заявления Дудченко о том, что силовики неоднократно вывозили его из СИЗО в неустановленное место, где пытали. 

Адвокат Николая Мурнева, посетивший его в первые сутки после задержания, обнаружил, что тот был сильно избит и сфотографировал его со следами побоев на лице. Позднее Мурнев заявил, что его пытали током, а также угрожали его семье, в том числе жене и четырем малолетним детям, сексуальным насилием. «Очень сильно били током, очень сильно били руками, ногами, всякие издевательства. Плоскогубцами пальцы пытались защемить. Вкладывали в руки всякие непонятные предметы. Сняли у меня с рук отпечатки пальцев скотчем и этим скотчем прилепили спички. И в уголовном деле это есть, как бы получается, что мои отпечатки пальцев на этих бутылках с зажигательной смесью. Под пытками они заставили меня признаться, что мы с Сергеем Дудченко якобы изготовили эти зажигательные смеси для поджога военкомата», - заявлял Мурнев. В СИЗО на него оказывали давление заключенные, сотрудничающие с администрацией, там Мурнев, чтобы избежать пыток, был вынужден нанести себе ранение в шею. 

Уголовное преследование Сергея Дудченко и Николая Мурнева “является политически мотивированным, направленным на недобровольное прекращение деятельности критиков власти и устрашение общества в целом”, подытоживают правозащитники. Они потребовали расследовать их сообщения о пытках и привлечь виновных к ответственности. 

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Автор: "Кавказский узел"

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