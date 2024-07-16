Житель Ессентуков осужден за хранение оружия, взрывчатки и наркотиков

16 июля 2024, 06:17

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Сергей Дудченко приговорен к семи с половиной годам колонии по обвинению в хранении оружия, взрывчатки и наркотиков. Он также является одним из четырех фигурантов дела о попытке поджога военкомата в Ессентуках.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что четверо жителей Ессентуков Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один мужчина стали фигурантами дела о приготовлении к теракту. По словам супруги Мурнева, сначала был задержан Дудченко, который открыто писал в соцсетях пацифистские публикации и проводил мотопробеги с украинским флагом. У остальных фигурантов прошли обыски. Дудченко также обвинен в хранении и сбыте оружия, хранении взрывчатых веществ и наркотиков.

Ессентукский городской суд вынес приговор местному жителя Сергею Дудченко, признав его виновным в хранении и сбыте оружия (части 1 и 7 статьи 222 УК РФ), хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ) и приговорив к семи с половиной годам колонии, пишет 15 июля "ОВД-Инфо"*.

Также Дудченко проходит по делу о приготовлении к теракту в составе группы (пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ с применением части 1 статьи 30 УК РФ) вместе с Николаем Мурневым, Владимиром Бурмаем и Кириллом Бузмаковым. Они обвиняются в попытке поджога военкомата.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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