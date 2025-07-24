Политзаключенные Мурнев и Дудченко столкнулись с цензурой в ростовских СИЗО

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Посылки и письма жителей Ессентуков Николая Мурнева и Сергея Дудченко, обвиненных в подготовке поджога военкомата в Пятигорске, подверглись произвольной цензуре в следственных изоляторах Ростова-на-Дону. Активисты продолжают сбор средств для оплаты адвоката Мурнева.

Как информировал "Кавказский узел", Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков, как выяснилось позднее, Кирилл Бузмаков, обвинены в приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ) в Пятигорске, их дело рассматривается в суде. Согласно версии обвинения, они планировали поджечь военкомат. В августе стало известно, что Бузмаков умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Правозащитники признали Николая Мурнева и Сергея Дудченко политзаключенными. Активисты объявили сбор 440 тысяч рублей для оплаты работы адвоката по делу Николая Мурнева до приговора.

Бузмаков незадолго до смерти писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения. Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что ее супруг был избит, и силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого. Дудченко в июле 2024 года был приговорен к семи с половиной годам колонии по обвинению в хранении оружия, взрывчатки и наркотиков, это дело суд рассматривал отдельно.

Сергей Дудченко содержится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, Николай Мурнев - в СИЗО-5, также ростовском. Из четырех книг, которые близкие прислали Дудченко, сотрудники изолятора отдали ему только одну, роман Джека Керуака “В дороге”.

Биографию промышленника и основателя автомобильной компании Энцо Феррари заключенному не отдали со ссылкой на то, что “нельзя читать биографии иностранных граждан”, триллер Джо Хилла о рок-звезде и привидениях “Шкатулка в форме сердца” изъяли из-за стилизованного черепа на обложке, а “Третий поворот налево” Сергея Довлатова забрали без комментариев, говорится в материале издания “Точка” (проект “Можем объяснить” включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Николай Мурнев, в свою очередь, столкнулся с цензурой переписки: письма, к которым Мурнев приложил свои рисунки, его семье не дошли. По словам жены Мурнева Анны, Николай нарисовал для детей дельфина и кота, а отправил через электронную систему переписки. “Вероятно, дельфина и кота сочли подозрительными символами”, - предполагает издание.

Анна Мурнева, которая смогла увидеться с мужем 18 июля, отметила, что в передаче для супруга у нее не приняли журналы. Сбор помощи для оплаты защитника Мурневу, который ведется на платформе взаимопомощи “Заодно”, продолжается, из необходимых 440 тысяч пока собрано только 123 тысячи 900 рублей. Семья заключенного не может оплатить работу адвоката самостоятельно, после ареста мужа Анна одна воспитывает четверых детей.

“Всем тем, кто поддерживает меня, огромный привет и благодарность. Эта неоценимая помощь, которую вы оказываете мне и моей семье, пусть возвращается добром в ваши семьи”, - цитирует слова Мурнева Telegram-канал, посвященный “делу байкеров”.

Правозащитники сообщали, что Мурнев подвергался пыткам как после задержания, так и в дальнейшем, находясь в ростовском следственном изоляторе. В первые сутки задержания адвокат сфотографировал Мурнева, на лице которого были явные следы избиения. В СИЗО на него оказывали давление заключенные, сотрудничающие с администрацией, там Мурнев, чтобы избежать пыток, был вынужден нанести себе ранение в шею.

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