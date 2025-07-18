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19:58, 18 июля 2025

Активисты объявили сбор для оплаты адвоката политзаключенному из Ессентуков

Николай Мурнев. Фото из личного архива.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После ареста жителя Ессентуков Николая Мурнева, обвиненного в подготовке поджога военкомата в Пятигорске, его супруга осталась одна с четырьмя детьми. 

Как информировал "Кавказский узел", Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков, как выяснилось позднее, Кирилл Бузмаков, обвинены в приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ) в Пятигорске, их дело рассматривается в суде. Согласно версии обвинения, они планировали поджечь военкомат. В августе стало известно, что Бузмаков умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Правозащитники признали Николая Мурнева и Сергея Дудченко политзаключенными. 

Бузмаков незадолго до смерти писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения. Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что ее супруг был избит и силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого. Дудченко в июле 2024 года был приговорен к семи с половиной годам колонии по обвинению в хранении оружия, взрывчатки и наркотиков, это дело суд рассматривал отдельно. 

Проект поддержки политзаключенных “Открытое пространство” объявил сбор денег для оплаты адвоката Николая Мурнева - автомеханика, отца четверых детей, который с октября 2022 года находится под стражей.

Для оплаты работы адвоката по делу Николая Мурнева до приговора необходимо 440 тысяч рублей. У супруги Мурнева Анны, которая теперь воспитывает четверых детей одна, нет возможности заплатить такую сумму. Сбор ведется на платформе взаимопомощи “Заодно”, по состоянию на 19.55 мск сегодня собрано чуть больше четверти необходимой суммы - 120 тысяч 200 рублей.

Мурнев и другие обвиняемые в закрытом чате на восемь человек обсуждали действия российских военных на Украине и критиковали политическое руководство РФ.

“У стороны обвинения из доказательств только признания самих фигурантов, данные под пытками. (...) В обвинительном заключении приводится много цитат из этого чата, хотя никаких действий по подготовке к теракту, которую вменяют подсудимым, там не обсуждалось. По совокупности обвинений Николаю грозит до 13 лет заключения”, - говорится в публикации Telegram-канала “Открытого пространства”. 

Супруга Мурнева Анна сообщила сегодня, что смогла получить свидание с ним, первое с ноября 2023 года. По словам жены, заключенный готовит свое последнее слово для процесса. 

“Виделась с Колей. Он в порядке. Не болеет. Конечно, скучает по дому, семье, воле, но старается держаться бодро. Письма получает, ответы отправляет, но наверно они не всегда доходят. Читает книги. Пробует себя в рисовании (...) Был рад получить все ваши приветы. Для него важно знать, что на воле есть люди, которые его поддерживают. Также передавал благодарности всем тем, кто участвует в сборах и всячески помогает нам”, - написала она в Telegram-канале, посвященном делу. 

Правозащитники сообщали, что Мурнев подвергался пыткам как после задержания, так и в дальнейшем, находясь в ростовском следственном изоляторе. В первые сутки задержания адвокат сфотографировал Мурнева, на лице которого были явные следы избиения. В СИЗО на него оказывали давление заключенные, сотрудничающие с администрацией, там Мурнев, чтобы избежать пыток, был вынужден нанести себе ранение в шею. 

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Автор: "Кавказский узел"

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