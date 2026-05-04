Подполковник из Ингушетии убит в зоне СВО

Хасан Тумгоев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 192 бойца из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 апреля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 191 бойца из Ингушетии. Так, правительство республики сообщало, что в боях убиты Хасан Ахильгов и Магомед Богатырев

В ночь с 24 на 25 февраля в зоне военной операции убит подполковник Хасан Тумгоев, сообщил 3 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Офицеру было 36 лет,. Хасан родился и вырос в городе Сунже, здесь живёт его семья. Он окончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Говорова, прошёл службу в Сирии и дослужился до командира дивизиона одного из ключевых соединений российской ПВО. "Дома его ждали супруга и четверо детей", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале, отчитываясь о присвоении Тумгоеву звания героя России.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 192 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.