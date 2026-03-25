Военный из Ингушетии убит в военной операции

Аслан Вешагуров из Назрановского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 186 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 185 бойцов из Ингушетии.

О том, что Аслан Вешагуров был убит в военной операции на Украине сообщила сегодня администрация Назрановского района в Telegram-канале.

Подробностей биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 186 бойцов из Ингушетии.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Назрановского района стало известно в марте 2026 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Муслим Кациев и Ахмед Мержоев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.