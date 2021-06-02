Суд отказал Нагавкину в иске к силовику о компенсации морального вреда

02 июня 2021, 04:40

Райсуд в Волгоградской области отказался удовлетворить иск активиста Игоря Нагавкина о выплате компенсации к начальнику следственного управления МВД. Нагавкин жаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин, а начальник управления счел оправданными действия подчиненных.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 13 мая Нагавкину было отказано в удовлетворении иска к начальнику следственного управления на затянувшееся рассмотрение его жалобы. 25 мая Нагавкин направил начальнику следственного управления МВД досудебную претензию с предложением выплатить более 277 тысяч рублей за моральный вред, полученный при затянувшемся рассмотрении жалобы.

В октябре 2016 года эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по подозрению в краже драгоценностей. По версии следствия, он и "неустановленные лица" вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам". Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Адвокат Юрий Бенгардт заявил, что обвинение в краже основано на поддельных документах. 10 февраля Нагавкин провел у здания прокуратуры Волгоградской области одиночный пикет с требованием проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о краже. В прокуратуре Волгоградской области приняли его жалобу на следствие и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. В марте прокуратура вернула дело активиста на доследование из-за выявленных нарушений.

Калачевский райсуд Волгоградской области 1 июня отказал Нагавкину в удовлетворении иска к начальнику следственного управления МВД по Волгоградской области. На заседании присутствовали представители прокуратуры и юротдела Главного управления МВД по Волгоградской области, рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Нагавкин пояснил, что ему отказали в удовлетворении жалобы на основании того, что он не предоставил следователю письменные подтверждения заражения коронавирусом. «Единственное, что они все указывают в возражениях, это отсутствие больничного листа. На это я им пояснил, что больничный лист мне дали после выздоровления. Постановление Роспотребнадзора мне выдали позже», - сказал активист.

Он рассказал, что не имел документальных подтверждений заболевания на момент подачи следователю ходатайства, не приложил к нему больничный лист и копию постановления Роспотребнадзора. "У меня больничный лист был выписан не в электронном, а в обычном виде. Я мог получить его только после того, как уже переболел коронавирусом. На момент подачи ходатайства на руках у меня не было и постановления Роспотребнадзора, которое ограничивало меня в передвижениях. За пределы дома я не имел права выходить. Факт коронавируса подразумевал самоизоляцию, доктор подтвердил, что я являюсь носителем инфекции", - сказал Нагавкин.

По словам активиста, следователь и начальник следственного управления МВД сказали ему, что сами истребуют документы из больницы.

В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Нагавкин указал, что 26 ноября сдал тест на коронавирус, он был положительный. 26 ноября он подал письменное ходатайство следователю об отложении следственных действий с его участием из-за заражения, на следующий день следователь отказался удовлетворить это ходатайство. 9 февраля Нагавкин получил ответ на свою жалобу от начальника главного следственного управления МВД по Волгоградской области Владислава Струкова, тот указал что не нашел нарушений в действиях следователя, указано в документе.

Активист просил суд признать действия Струкова "незаконными и необоснованными, нарушающими... права на защиту и медпомощь, а также права неустановленного круга лиц на санитарно-эпидемиологическую защиту". Нагавкин также просил обязать Струкова "устранить допущенные нарушения».

По словам активиста, у него есть адвокат по соглашению. Он отметил, что пока не получил на руки решение суда, но уже принял решение о его обжаловании.

В удовлетворении ходатайства Нагавкина о непроведении следственных действий с его участием было отказано, так как у органа предварительного следствия отсутствовали сведения о наличии у активиста заболевания коронавирусом, утвержденного медицинским заключением, говорится в ответе начальника отдела информации и общественных связей Главного управления МВД по Волгоградской области Светланы Смольяниновой на запрос корреспондента «Кавказского узла».

"Иски, если они не подкреплены документами о том, что у гражданина на дату проведения следственных действий был коронавирус, суды никогда не удовлетворят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" на зависимый от данного дела волгоградский юрист Иван Иванов.

Он также рассказал, что в его адвокатской практики по искам граждан против госорганов суды более пяти тысяч рублей не взыскивали. "Согласно статье 151 ГК РФ, при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. А согласно статье 136 УПК РФ, моральный вред может быть возмещён лишь реабилитированному, но и эти иски рассматриваются в порядке гражданско-процессуального кодекса России", - сказал Иванов.