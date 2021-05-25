Игорь Нагавкин потребовал от силовика компенсировать моральный вред

25 мая 2021, 16:21

Волгоградский активист Игорь Нагавкин направил начальнику следственного управления МВД досудебную претензию с предложением выплатить более 277 тысяч рублей за моральный вред, полученный при затянувшемся рассмотрении жалобы активиста.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая Калачевский райсуд отказался удовлетворить иск Игоря Нагавкина к начальнику следственного управления МВД на затянувшееся рассмотрение его жалобы на следствие.

10 февраля эксперт общероссийского движения "За права человека" в ЮФО Игорь Нагавкин провел у здания прокуратуры Волгоградской области одиночный пикет с требованием проверить обоснованность возбуждения против него уголовного дела о краже. В прокуратуре его жалобу на следствие приняли и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. В марте прокуратура вернула дело активиста на доследование из-за выявленных нарушений. 30 апреля Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пожаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин.

Сегодня Игорь Нагавкин направил начальнику Главного следственного управления ГУ МВД по Волгоградской области Владиславу Струкову претензию, в которой указал, что 25 января подал жалобу на имя начальника следственного департамента МВД "по поводу произвола со стороны следователей ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области".

В тексте претензии, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что 13 апреля Нагавкин обратился в суд из-за бездействия при рассмотрении жалобы, однако 29 апреля получил от Владислава Струкова ответ на жалобу. При этом 13 мая в суде было установлено, что начальник следственного департамента перенаправил жалобу Нагавкина Владиславу Струкову, а сотрудниками регионального управления был несвоевременно дан письменный ответ.

"Своими бездействиями Струков В.В. причинил мне моральный вред и заставил меня ощутить в условиях полной правовой незащищенности и правовой неопределенности. Все это мне причинило глубокие нравственные страдания и чувство страха. Были нарушены мои права как гражданина РФ, гарантированные мне Конституцией РФ. На основании изложенного предлагаю вам в течение семи дней с момента получения претензии возместить мне моральный ущерб в досудебном порядке, который я оцениваю в 277 700 (двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей", - говорится в тексте претензии, датированной 25 мая.

Суд не установил нарушений в действиях начальника следственного департамента, но были установлены со стороны областного управления МВД признаки нарушения 1 , пояснил сегодня Игорь Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

"Я решил обратиться к нему (Владиславу Струкову) в досудебном порядке, чтобы он возместил мне моральный вред своими действиями-бездействиями. Мое уголовное дело передавали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Прокуратура тогда выявила все нарушения по делу и вернула его на доследование", - сказал активист.

"Кавказский узел" 30 апреля направил запрос в пресс-службу Управления МВД по Волгоградской области относительно дела Нагавкина. Ответа к 25 мая не поступило.

Напомним, в октябре 2016 года Игорь Нагавкин был арестован по подозрению в краже драгоценностей. По версии следствия, он и "неустановленные лица" вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам". Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Адвокат Юрий Бенгардт заявил, что обвинение в краже основано на поддельных документах.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов, журналистов и правозащитников на юге России и в странах Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".