Игорь Нагавкин. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/

13 мая 2021, 20:11

Суд отказался удовлетворить иск Нагавкина к следствию

Волгоградскому активисту Игорю Нагавкину отказано в удовлетворении иска к начальнику следственного управления на затянувшееся рассмотрение его жалобы.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля Нагавкин провел у здания прокуратуры Волгоградской области одиночный пикет с требованием проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о краже. В прокуратуре Волгоградской области приняли его жалобу на следствие и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. В марте прокуратура вернула дело активиста на доследование из-за выявленных нарушений. 30 апреля Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пожаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин.

В октябре 2016 года эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по подозрению в краже драгоценностей. По версии следствия, он и "неустановленные лица" вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам". Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Адвокат Юрий Бенгардт заявил, что обвинение в краже основано на поддельных документах.

Игорь Нагавкин сообщил, что Калачевский районный суд отказался сегодня удовлетворить его иск к следствию о слишком долгом рассмотрении жалобы.

"Сторона ответчика не явилась. Я предоставил ответ начальника ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области Струкова от 29 апреля о том, что моя жалоба, поступившая в следственный департамент МВД России 25 января, рассмотрена, нарушений со стороны следствия не обнаружено. Фактически Струков подтвердил факт того, что моя жалоба, поступившая 25 января, рассматривалась более трех месяцев, а точнее три месяца и четыре дня. В своем исковом заявлении я как раз и настаивал, чтобы суд признал факт несвоевременного рассмотрения моей жалобы по существу следственным департаментом. Но судья отказал в удовлетворении моих исковых требований. Мотивировку пока не знаю, она будет через пять дней", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, он обжалует решение суда.

Тот же суд сегодня должен был рассматривать и иск Нагавкина с требованием компенсации морального вреда. В иске отмечается, что Струков не нашел нарушений в действиях следователя, отказавшего ему в переносе следственных действий из-за болезни. "Со стороны МВД в суд никто не явился, только прислали ходатайство о признании в качестве соответчика ГУ МВД России по Волгоградской области. Администрация Волгоградской области написала ходатайство о прекращении рассмотрения данного дела. Заседание отложили на 10.30 1 июня", - сообщил Игорь Нагавкин.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов, журналистов и правозащитников на юге России и в странах Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградский активист провел пикет в поддержку Навального", "Волгоградские активисты сравнили ситуацию в стране со сталинскими репрессиями", "Двое активистов волгоградского штаба Навального оставлены под стражей".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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