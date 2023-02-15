Свидетели защиты заявили об алиби у Игоря Нагавкина

15 февраля 2023, 01:33

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Свидетели защиты по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по делу о краже драгоценностей из ломбарда, заявили в суде о наличии у него алиби. Сам Нагавкин связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Однако уголовное дело не прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест и длительное содержание под стражей Нагавкина.

14 февраля в Быковском районном суде Волгоградской области выступили свидетели стороны защиты гражданского активиста Игоря Нагавкина, обвиняемого в совершении кражи в особо крупном размере. Самого Нагавкина в суд не допустили. Сейчас он находится дома, в Калаче-на-Дону под подпиской о невыезде.

Ранее, 7 февраля в ходе судебного разбирательства к Нагавкину была применена мера воздействия, предусмотренная статьей 258 УПК РФ - он был удалён из зала судебного заседания до окончания прений сторон. «Я попросил судью вызвать мне скорую помощь из-за хронической гипертонии», - рассказал 14 февраля по телефону правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В зале суда присутствовали адвокаты обвиняемых и двое обвиняемых. Третий обвиняемый участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Сторону обвинения представлял заместитель районного прокурора Максим Клиничев.

«В отношении одного обвиняемого дело приостановлено. 31 января судья незаконно его вывела в разряд свидетеля. При этом зачитала ему права обвиняемого. В отношении него дело приостановлено в связи с тем, что он физически участвовать не может. Он возражал. Говорил, что хочет участвовать в заседании в качестве подсудимого. Говорил, мне есть что рассказать. Но судья проигнорировала его просьбу. Остальным вменяют аналогичные мне обвинения», - рассказал Нагавкин.

Он заметил, что с двумя обвиняемыми он был знаком еще до следствия. С третьим познакомился за день до задержания. Эти люди не гражданские активисты – «обычные граждане».

Во время заседания 14 февраля допрашивались свидетели защиты. Они заявили о наличии алиби у Нагавкина. Свидетели выступали по конференцсвязи. «Судья отказалась зачитать показания третьего нашего свидетеля, мотивируя тем, что сторона защиты не смогла его доставить в суд», - заметил Нагавкин.

В ходе заседания Нагавкин сделал заявление о фальсификациях, допущенных следствием. Нагавкин также назвал журналисту сумму вменяемого ему ущерба. Она составила 2 миллиона 900 тысяч рублей «якобы украденных драгоценностей», уточнил правозащитник.

Прения сторон состоятся 1 марта.

«Меня преследуют из-за моей правозащитной деятельности и моих выступлений против наркомафии в Калаче-на-Дону. Были трения с начальником полиции», - пояснил Нагавкин причину уголовного преследования.

Нагавкин заявил об обвинительном уклоне суда

«Виновным в преступлениях, в которых меня обвиняют, я себя не считаю, так как данных преступлений я не совершал. Обвинение является надуманным. Моя вина материалами уголовного дела не подтверждена, что прослеживается столь длительным расследованием уголовного дела, а также волокитой по делу», - заявил Игорь Нагавкин.

Он рассказал, что 22 июня 2021 года замначальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области согласовал обвинительное заключение по уголовному делу, оно было направлено прокурору для утверждения. На следующий же день уголовное дело поступило в прокуратуру Волгоградской области. И уже через сутки обвинительное заключение было утверждено зампрокурора области и направлено в суд. «Ни в ходе следствия, ни при проверке уголовного дела в прокуратуре Волгоградской области при его утверждении не были изучены и не были проверены материалы дела. За один день обвинительное заключение по уголовному делу, состоящее из 40 томов, то есть из 10 тысяч листов было утверждено», - отметил Нагавкин.

Он сообщил, что в Быковский районный суд дело поступило 5 июля. «На протяжении шести лет я не могу добиться справедливости, а с момента поступления уголовного дела в суд - и беспристрастности суда, так как судебное разбирательство идёт с обвинительным уклоном. Уголовное судопроизводство - как это должно быть, согласно закону, на основе состязательности сторон - не осуществляется и всем своим видом судья <...> показывает, что выступает только на стороне обвинения. Она создает благоприятные условия для исполнения процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных прав только стороне обвинения», - заявил Нагавкин.

Во время предварительного слушания по делу Нагавкин заявил ходатайство о возврате дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. В жалобе он указал на 30 нарушений норм УПК РФ, допущенных в ходе расследования. Судья отказала в возвращении уголовного дела прокурору и приступила к его рассмотрению по существу. «Таким образом, несмотря на выявленные неустранимые недостатки, препятствующие рассмотрению дела в суде, и которые являются прямыми основаниями для возвращения уголовного дела прокурору, в том числе и обвинительное заключение, составленное с нарушениями, судья <...> в ближайшие несколько недель собирается вынести незаконный приговор», - возмутился Нагавкин.

Он перечислил основные нарушения, допущенные как следствием, так и прокурором и судьей на судебном процессе. Так, при возвращении уголовного дела из суда прокурору 30 августа 2018 года всем четверым обвиняемым в ноябре 2020 года была изменена тяжесть инкриминируемого преступления - с более мягкой на более тяжелую (пункт "б" статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)). При этом, по мнению собеседника, «никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела по тяжкой статье» у следствия не было (в материале проверки отсутствуют документы, подтверждающие причиненный ущерб, уголовное дело было возбуждено со слов заявителя).

Кроме того, по словам Нагавкина, уголовные дела в отношении лиц, по которым они привлечены в качестве обвиняемых, не возбуждались, в материалах дела все еще имеются фразы, что преступления совершены «неустановленными следствием лицами»; причиненный потерпевшим материальный ущерб по двум эпизодам, «ничем не подтвержден и фактически не установлен», следствие, по мнению Нагавкина, «не удосужилось проверить данные документы, сверить копии с оригиналами, а также назначить и провести необходимые судебные экспертизы». Протоколы осмотров мест, где были совершены преступления, а именно хищение ювелирных изделий, по словам Нагавкина, следователи провели «формально, без указания на наличие ювелирных изделий, их количества, характеристик, оставшихся на местах преступлений».

«В обвинении нам вменяют абсолютно все изделия, независимо от того, остались они или нет. А 182 предмета вообще не приобретались потерпевшей, что подтверждается материалами уголовного дела», - утверждает Игорь Нагавкин.

Он также сообщил о том, что в постановлениях о привлечении четверых фигурантов дела в качестве обвиняемых «не раскрыт предмет преступления», то есть не понятно, в чем конкретно их обвиняют и что было украдено. В ходе следствия, по данным Нагавкина, неоднократно нарушалось право на защиту, следственные и процессуальные действия проводились без участия защитников. «Преступления были совершены в сентябре 2016 года, но следствию ничего не мешает составлять протоколы по данному уголовному делу от января 2016 года, то есть за 9 месяцев до совершения преступлений. Обвинительное заключение составлено с многочисленными нарушениями требований УПК РФ, в том числе в обвинительном заключении, как требует того статья 220 УПК РФ, отсутствует перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты», - рассказал Нагавкин.

1 февраля 2023 года во время допроса Нагавкина в суде в качестве подсудимого он заявил о фальсификации материалов уголовного дела с указанием томов и листов дела, а именно указал на акт ревизии (перечень похищенных ювелирных изделий из золота), который лег в основу обвинения. В данном акте, а в последующем и в обвинительном заключении, были указаны предметы, которые не приобретались потерпевшей, «что подтверждается материалами уголовного дела». Игорь Нагавкин сообщил корреспонденту и о других многочисленных фактах фальсификаций и процессуальных нарушений, например, пропаже вещественных доказательств в виде ювелирных украшений. Лица, виновные в их пропаже, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности.

«По каждому из приведенных мною нарушений я подавал отдельные, мотивированные ходатайства, но судья <...> отказала в удовлетворении всех ходатайств», - возмутился Игорь Нагавкин.

Адвокат назвал абсурдными противоречия в деле Нагавкина

Адвокат Нагавкина Илья Говорухин рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что грозит его подзащитному. «Два эпизода. Один по 3-й части статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере с проникновением в жилище - прим. "Кавказского узла"), другой по 4-й части статьи 158 (кража в особо крупном размере - прим. "Кавказского узла") ему инкриминируют. Частичное сложение. В среднем дают от 3 до 5 лет лишения свободы», - сказал адвокат.

Защитник заметил, что при вынесении приговора суд будет обязан зачесть обвиняемым то время, которое они провели в следственном изоляторе во время следствия. Нагавкин отсидел в ИВС около двух лет. Так как в этом случае «день считается за полтора», ему должны сократить срок наказания почти на три года. «Вину он [Нагавкин] не признает в связи с непричастностью. Плюс существует масса процессуальных нарушений по делу», - сказал адвокат, перечислив уже озвученные Нагавкиным процессуальные нарушения, допущенные следствием.

Говорухин выделил особо абсурдные нарушения. «Нагавкина знакомят с заключением экспертизы, указывают, что он знакомится с заключением экспертизы, находясь в ИВС. А он туда попадает спустя две недели после датирования в протоколе ознакомления. Другого [обвиняемого] знакомят с заключением экспертизы. Стоит число за полгода до возбуждения против него уголовного дела. Явные фальсификации. Половина вещественных доказательств пропали. Судья на это не реагирует. Просим вызвать следователя, чтобы узнать, куда они делись. Нет, все нормально. Никому не интересно», - рассказал адвокат.

Обвинительный приговор можно будет успешно обжаловать в областном суде

Юрист Сергей Иващенко, несвязанный с этим делом, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что градация сумм ущерба, от которой зависит квалификация дела, указана в примечании к статье 158 УК РФ. Сумма ущерба, вменяемого Нагавкину и его подельникам, является, по словам юриста, особо крупной.

«Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Нагавкину же вменяют более 2 миллионов рублей. Это особо крупный размер», - пояснил юрист.

При этом Сергей Иващенко отметил, что если бы Нагавкину вменяли более «мягкий» пункт статьи 158 (пункт 2), то истечение срока давности наступило бы по его делу через шесть лет после момента возбуждения уголовного дела, и уголовное преследование правозащитника прекратили бы в 2022 году. «Но его дело относится к категории тяжких. Здесь срок давности 10 лет», - заметил юрист.

Он также считает, что в деле Нагавкина имеются явные фальсификации. «Дело Нагавкина весьма сложное. Имеется масса явных фальсификаций. Видна предвзятость прокуратуры и суда. Районный суд, скорее всего, вынесет обвинительный приговор. Но я думаю, что в областном суде можно будет успешно обжаловать приговор. Да и уголовные дела по поводу фальсификаций и исчезновения вещественных доказательств на огромные суммы нужно заводить. Такие преступления замолчать не получится», - подытожил Сергей Иващенко.

Комментариями сторон процесса по делу Нагавкина "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов, журналистов и правозащитников на юге России и в странах Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

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