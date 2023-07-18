Суд в Волгограде сократил срок правозащитнику Игорю Нагавкину

18 июля 2023, 22:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию Игоря Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца, до пяти лет и 10 месяцев. Адвокат Илья Говорухин намерен обжаловать решение суда в кассационной инстанции, правозащитник Валентин Богдан заявил о нарушениях в суде и фальсификации дела.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 28 июня прокуратура потребовала ужесточить наказание Нагавкину. 12 июля суд отклонил все ходатайства Игоря Нагавкина, в которых он просил апелляционный суд допросить участников расследования, потерпевшего и четвертого обвиняемого по делу о краже. 14 июля в своем последнем слове осужденный правозащитник Игорь Нагавкин заявил о преступности вынесенного Быковским районным судом приговора. Он также усомнился в беспристрастности и справедливости суда апелляционной инстанции.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

Ранее Кавказский узел сообщал, что 12 июля в Волгоградском облсуде Игорь Нагавкин просил истребовать в районном суде материалы дела с признаками фальсификаций и пригласить в суд лиц, допускавших нарушения законов в ходе следствия и суда. Суд ходатайства не удовлетворил. 14 июля в своем последнем слове осужденный правозащитник Игорь Нагавкин заявил о преступности вынесенного Быковским районным судом приговора. Он также усомнился в беспристрастности и справедливости суда апелляционной инстанции.

Сегодня состоялось последнее судебное заседание по апелляционным жалобам осужденного правозащитника Игоря Нагавкина и других осужденных – Пономарева и Медведева. В зале суда присутствовали прокурор Инна Бережнова, адвокаты осужденных истцов и их родственники – сестра, жена и племянница Нагавкина, мама и сестра Пономарева. Осужденные истцы участвовали в процессе при помощи видеосвязи, организованной администрацией СИЗО-5 города Ленинска, сообщил посетивший заседание корреспондент "Кавказского узла"

В начале судебного заседания судья Фоменко сообщил о том, что на заседание не явился второй адвокат Нагавкина Валерий Шухардин. После недолгого обсуждения было решено продолжить процесс без него. Суд предоставил последнее слово Роману Пономареву. "Я не преступник, не несу опасности обществу. Будучи на свободе, под подпиской о невыезде, пытался это доказать. У меня за время процесса родился второй ребенок, была перспективная работа. Старался быть полезным обществу. В колонии же я стану обузой и для государства, и для семьи. Нагавкин и Медведев мне не друзья и не товарищи. Я – заложник ситуации", - сказал Пономарев.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Родственникам было позволено пообщаться с осужденными. Корреспондент "Кавказского узла" задал вопрос Игорю Нагавкину о состоянии его здоровья и об условиях содержания в СИЗО. На первый вопрос Игорь ответил, что проблем со здоровьем у него нет. На второй вопрос отказался отвечать, намекнув на присутствие сотрудников СИЗО. Сестра Игоря Нагавкина Наталья пояснила, что до этого заседания она общалась с Игорем по телефону. Посетить же его в СИЗО ей не удалось. Нагавкин выглядел подавленным и уставшим.

Спустя полчаса коллегия судей огласила постановление. Апелляционные жалобы истцов были удовлетворены частично. Из описательно-мотивировочной части приговора, вынесенного Быковским районным судом 18 апреля, были исключены ссылка на одно из доказательств и квалифицирующие признаки "Незаконное проникновение в иное хранилище" при осуждении Пономарева, Медведева и Нагавкина. Апелляционную жалобу Нагавкина о бездействии назначенного Быковским судом адвоката Князева и о незаконных тратах бюджетных средств на оплату его услуг суд апелляционной инстанции не удовлетворил. В результате Нагавкину и Пономареву суд сократил срок лишения свободы с 6 лет до 5 лет 10 месяцев каждому, Медведеву – с 13 лет до 12 лет 10 месяцев. Также суд постановил зачесть в сроки лишения свободы время пребывания осужденных в СИЗО: Нагавкину и Пономареву день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима. Медведеву – день в СИЗО за день в колонии строгого режима.

Защита намерена обжаловать решение суда. "Конечно, будем подавать кассацию. Незаконный приговор устоял. Много было нарушений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" на выходе из суда адвокат Илья Говорухин.

Говорухин отметил, что в материалах дела, а именно в протоколах содержатся ложные сведения, сотрудники ГУВД предоставили суду официальные сведения о явных фальсификациях. "Суд апелляционной инстанции мог легко ознакомиться с этими вопиющими фактами по материалам дела. Но они ни фальсификации, ни нарушения права на защиту не заметили. Скажу корректно: суд недосмотрел", - высказал свое мнение адвокат Говорухин.

Сестра Игоря Нагавкина Наталья опасалась, что суд ужесточит наказание. "Суд же сократил ему срок на два месяца. Но этого явно недостаточно. Дело это заказное. Игорю мстят за его правозащитную деятельность", - сказала корреспонденту . Она выразила также свои опасения по поводу состояния здоровья брата и высказала тревогу за его жизнь.

Правозащитник Лев Пономарев* назвал Нагавкина "самым сильным правозащитником в провинции". Игорь Нагавкин сотрудничал с Львом Пономаревым* более 10 лет. "За это время Игорь был экспертом при уполномоченном по правам человека в России. Он сумел добиться того, что некоторое время в Волгоградской области не было случаев пыток в колониях. Он боролся с наркодилерами в своем городе. Настоящий народный защитник. Очень беспокойный человек в Калаче-на-Дону. Против него ополчились все ветви власти. Если бы в России выбирали шерифов, Нагавкин был бы лучшим шерифом", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".

Исполнительный директор Фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан отметил, что надежда на оправдание остается. "Из своей практики я знаю, что тот, кто идет до конца, добивается желаемого результата. Это сложный процесс. Занимает он не один и не два года. Люди иногда полный срок отсиживают и потом добиваются оправдания. Надежда в том, что кассационная инстанция выходит за пределы Волгоградской области. Есть шанс на справедливый вердикт. Раньше было у нас ЕСПЧ. Надеялись на независимость (этого международного органа). Сейчас такой возможности мы не имеем", - сказал правозащитник.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

Богдан считает, что Игорю Нагавкину необходимо обжаловать в кассационном порядке решение Волгоградского областного суда. Оснований для этого, по его мнению, "предостаточно". "Одно из них – суд апелляционной инстанции не усмотрел никаких нарушений по существу, а, следовательно, вынес свой вердикт, проигнорировав главные требования (закона). Для чего создана апелляционная инстанция? Она создана для того, чтобы исправлять ошибки суда первой инстанции. Но тут мы видим, что, скорее всего, работает корпоративное право", - посетовал Валентин Богдан.

Он отметил, что в части материалов дела Нагавкина он усматривает "факты, подтверждающие наши предположения о явной фальсификации". В частности, речь идет о показаниях следователя, который вел дело. По одним протоколам допроса следователя Нагавкина в деле вообще нет, по другим, поздним, он в деле появляется. Но так как адвокаты располагали копиями первичных материалов дела (протокола), они и углядели признаки фальсификаций. По этим фактам фальсификаций и Нагавкин и Богдан писали заявления в Следственный комитет. Но получили ответ: суд исследует эти противоречия и даст им оценку. А суд на эти факты фальсификаций вообще внимание не обратил: ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции, рассказал правозащитник.

Богдан сообщил, что сегодня он написал обращение в УФСИН по Волгоградской области с призывом к руководству ведомства соблюдать требования Уголовно-исполнительного кодекса РФ и не направлять Нагавкина в колонию, располагающуюся в другой области страны. Он также намерен после получения мотивировочной части постановления облсуда написать обращение омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой исследовать и дать оценку данным фактам фальсификации в деле Нагавкина.