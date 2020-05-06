Жителей Калача-на-Дону возмутила свалка на месте концлагеря

06 мая 2020, 03:59

На месте концлагеря в Калаче-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны содержались советские военнопленные, власти устроили свалку. Это святое для калачеевцев место, и свалку следует убрать, считает краевед Анатолий Архангельский. Жители города организовали уборку территории у расположенного неподалеку от свалки поклонного креста своими силами.

В Волгоградской области в городе Калач-на-Дону на месте, где осенью 1942 года находился концлагерь для советских военнопленных, второй год растет свалка бытовых и строительных отходов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

По словам активиста организации "За права человека" Игоря Нагавкина, на улице Карла Маркса около двух лет назад власти организовали площадку временного хранения отходов. Мусор практически не вывозится и постепенно заполняет обширную площадку, огороженную забором, рассказал он.

"Здесь возникает сразу три проблемы. Во-первых, свалка находится на месте, где осенью 1942 года располагался концлагерь советских военнопленных. В непосредственной близости от городской помойки стоят поклонный крест (памятный знак) и закладной камень. Во-вторых, свалка располагается в черте города, прямо напротив железнодорожной станции «Донская», в 20 метрах от жилых домов. В-третьих, она располагается в водоохранной зоне", - заявил Нагавкин. По словам активиста, жители и организации города бесконтрольно свозят сюда весь мусор.

Поклонный крест (памятный знак) на постаменте с надписью "Крест установлен на месте бывшего фашистского концлагеря, в память о погибших военно-пленных в сентябре-ноябре 1942 года" установлен на улице Карла Маркса, передает побывавший на месте 3 мая корреспондент "Кавказского узла". Рядом с ним находится закладной камень с надписью: "Воинам, погибшим за родную землю от рук немецко-фашистских захватчиков, от благодарных потомков станично-казачьего общества". Оба памятных знака не входят в Перечень выявленных объектов культурного наследия Волгоградской области, следует из данных на сайте Комитета госохраны объектов культурного наследия региона.

Контейнер, переполненный бытовым мусором, установлен в 20 метрах от поклонного креста и камня, в 40 шагах от памятного места расположена площадка, заваленная строительными отходами, далее - площадка с контейнерами. Мусор разбросан по всей площадке, вокруг бродит стая собак. Оба места сбора мусора огорожены металлическим забором с плакатами, на которых указано, что площадка "используется для сбора крупногабаритных отходов". Примерно в 150 шагах от забора свалки находится река Дон (согласно п.4.3. ст.65 Водного кодекса, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров - прим. "Кавказского узла"), в 30 шагах железнодорожная станция "Донская".

Жители улицы в Калаче-на-Дону пожаловались на антисанитарию от свалки

"Как тепло начинается, вонь со свалки идет такая, что окна открыть нельзя. И собаки тут прохожих и пассажиров пугают, и крысы бегают", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дежурная по станции Татьяна Кузьмина.

Пенсионерка Галина Василенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 16 лет живет на улице Карла Маркса. По ее словам, до появления здесь свалки эта часть города, прилегающая к берегу Дона, была самым экологически чистым местом.

"Воздух здесь был всегда чистый, свежесть от реки была. А сейчас вонь от помойки, крысы оттуда забегают, во двор змеи заползают. Вся округа возмущена, как в черте города рядом с рекой могли свалку такую устроить. Да еще в таком месте, где концлагерь был", - возмутилась Василенко.

Повар Анна Ткачева пожаловалась журналисту на стаи бездомных собак, которые поселились на городской свалке. "У нас тут дети на улице играют, люди со всего города ходят мимо свалки на реку. Собаки, бывает, нападают на них. Существует реальная угроза здоровью и жизни людей от этой свалки", - заявила она.

Пенсионер Сергей Пакичев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, кроме этой свалки, на примыкающей к улице Карла Маркса улице Донской есть несанкционированная свалка отходов: часть переулка занимают заброшенные полуразвалившиеся дома, а вокруг них валяются кучи бытового мусора.

"У памятника жертвам концлагеря власти обустроили организованную свалку, а тут уже несколько лет существует свалка несанкционированная. И ее размеры увеличиваются... Пугает такое соседство не только антисанитарией, но и высокой пожароопасностью", - возмутился местный житель.

Пакичев рассказал, что во время сильных дождей с обеих свалок на улицы города текут нечистоты. "Потоки нечистот, бывает, до улицы Революционной разливаются", - сказал пенсионер.

Пенсионерка Татьяна Ивановна, работавшая в школе учителем русского языка и литературы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее дом расположен как раз напротив памятного знака и закладного камня жертвам фашистского концлагеря. По ее словам, местные жители были удивлены и раздосадованы, когда на этой улице мэрия обустроила площадку временного хранения бытовых и строительных отходов.

"Жуткая антисанитария... Люди мусор машинами, тележками туда свозят. Отходы эти не убираются. Они там накапливаются", - сообщила она.

По словам Татьяны Ивановны, во время работы в школе она приводила к памятному знаку своих учеников. Сейчас жители взяли шефство над этим местом, она нанимает рабочего для уборки мемориальной площадки, и дети на 9 Мая возлагают к памятнику цветы, рассказала она.

"Здесь в концлагере узники сотнями каждый день умирали от голода и болезней. Их память власти должны чтить. А они тут свалку устроили" - возмутилась пенсионерка.

"Вместо того чтобы создать здесь мемориальный комплекс, разбить парк, который бы украсил и привокзальную площадь и прибрежную зону, власти создали клоаку", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Алексей, рыбачивший на берегу Дона.

Краевед напомнил об истории памятного места

"Это место святое для калачеевцев. Не так много мест в нашем городе, связанных с Великой Отечественной войной. Здесь, на территории, прилегающей к поклонному кресту, с сентября по ноябрь 1942 года находился концлагерь, в котором содержались советские воины, попавшие в плен во время боев в Большой излучине Дона", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник калачевского центра занятости населения, краевед Анатолий Архангельский.

По его словам, концлагерь появился в этом месте сразу после прихода в город немецких оккупантов, с 1 сентября 1942 года. Концлагерь представлял собой вытоптанное поле, огороженное колючей проволокой. У того места, где сейчас стоит поклонный крест, стояла вышка с пулеметом. В здании бывшего клуба речников фашисты организовали комендатуру концлагеря. После войны в здании был штаб войсковой части, позже - хирургическое отделение больницы водников, а сейчас здание пустует, рассказал краевед.

"По разным данным, в концлагере находилось от трех до пяти тысяч узников. Три осенних месяца они жили под открытым небом. Немцы заставляли их строить дороги. Пленные страдали от голода и холода, гибли от болезней. За неповиновение их расстреливали. Погибли почти все. Несколько десятков, может, выжили и дождались освобождения 22 ноября 1942 года. Трупы немцы хоронили у озер и в яру, где сейчас кладбище", - рассказал Архангельский.

Позже Архангельский показал корреспонденту "Кавказского узла" место захоронения узников концлагеря на военно-мемориальном кладбище (кладбище "Красных партизан"). На месте коллективного погребения узников возвышается пирамидка, увенчанная красной звездой и окутанная колючей проволокой.

"Такая же пирамидка стояла и недалеко от поклонного креста на месте концлагеря . В 1980-е годы ее там установили, но буквально два года назад по указанию городских властей снесли. Сейчас остались только металлическое основание и куски колючей проволоки", - рассказал краевед.

Архангельский считает, что снос пирамидки в этом месте вполне объясним, так как она располагалась на пустыре, в камышах, вдали от публичных мест. Вместо нее несколько лет назад и были установлены поклонный крест и закладной камень. Краевед рассказал, что в городе до сих пор живут свидетели зверств фашистов. Местные жители помогали узникам концлагеря: забирали их из лагеря, называя своими родственниками, бросали пленным через проволоку хлеб и куски соли.

"Бывало так, что охранники стреляли в людей, близко подходящих к колючей проволоке. Иногда их даже забирали в концлагерь", - рассказал он.

Архангельский отметил, что свалка была организована еще при предыдущем мэре, а нынешний глава города бездействует.

4 июля депутаты гордумы Калача-на-Дону удовлетворили просьбу Владимира Кришталя, который возглавлял город с 1992 года, о досрочном прекращении полномочий. Кришталь ушел в отставку по собственному желанию после жалоб горожан и инспекционного визита губернатора Андрея Бочарова в Калач-на-Дону. С 5 июля временно исполняющим обязанности мэра был назначен его заместитель Денис Сарычев. 16 октября 2019 года на внеочередном заседании Калачевской городской думы единогласно он был избран мэром Калача-на-Дону, сообщила газета "Борьба".

Организацию площадки временного сбора отходов на улице Карла Маркса глава городского Калачевского поселения Денис Сарычев назвал ошибкой, допущенной предыдущим руководством города.

"Можно было бы подобрать и другую площадку. Свободных пустырей, где можно оборудовать площадку [по временному сбору отходов] много", - сказал он 5 мая корреспонденту "Кавказского узла".

"Если будет доказано, что там концлагерь действительно был", власти запланируют в 2021-2022 годах в этом месте возведение благоустроенного мемориального комплекса, сообщил Сарычев.

"Мы ее (свалку) планируем собственными силами ликвидировать до 9 мая... Мы завтра (6 мая) этой проблемой начнем заниматься. И в любом случае наведем там до 9 мая порядок", - заверил Сарычев.

По словам мэра, отходы со свалки на улице Карла Маркса будут перемещаться на площадку временного накопления местного регоператора. "Расположена она за чертой города. Затем регоператор будет отвозить отходы на полигон, расположенный в соседнем Светлоярском районе", - рассказал он.

Мэр также рассказал, что ликвидация развалин домов и свалки на улице Донской – первоочередная проблема. "Летом ее решим. Конкурсная документация уже готова по сносу и утилизации этих домов. Если не помешает пандемия, приступим к работам", - сказал Сарычев.

В Волгоградской области за сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 578. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что жители Светлого Яра заявили о формальных общественный слушаниях проекта реконструкции пруда-накопителя АО "Каустик" в 2019 год. 20 декабря 2019 года Волгоградская межрайонная прокуратура признала, что информирование общественности об общественных обсуждениях реконструкции секции пруда-накопителя в Светлоярском районе было проведено с нарушениями. Две комиссии экологов провели общественные экспертизы проекта реконструкции пруда-накопителя АО "Каустик" в Светлоярском районе и пришли к противоположным выводам. Итоги экспертизы, одобрившей проект, в открытых источниках найти не удалось, пожаловались светлоярцы.