04 июля 2019, 13:53

Глава Калача-на-Дону досрочно ушел в отставку

Депутаты гордумы Калача-на-Дону сегодня удовлетворили просьбу главы города Владимира Кришталя досрочно прекратить его полномочия. Кришталь ушел в отставку после жалоб горожан и инспекционного визита губернатора в Калач-на-Дону, сообщили в администрации Волгоградской области.

Депутаты думы Калача-на-Дону досрочно прекратили полномочия главы города Владимира Кришталя, сообщил сегодня официальный представитель администрации Волгоградской области.

Он уточнил, что отставка Кришталя напрямую связана с инспекционной поездкой губернатора Андрея Бочарова, который 3 июля посетил Калач-на-Дону, передает ТАСС.

Андрей Бочаров 3 июля раскритиковал ход ремонта здания профучилища № 13, которое "находится в низкой степени готовности", сообщила в тот же день пресс-служба губернатора. "Сейчас начало июля, через два месяца здесь должны быть дети. Я не собираюсь смотреть на такие вещи, так работать недопустимо", - приводятся слова Бочарова на сайте главы региона.

Кроме того, жители Калача-на-Дону пожаловались властям области на загрязнение реки Гусихи строительным мусором, оставшимся после сноса ветхих и аварийных домов, уточняется в сообщении. "Этого не должно быть. Жители высказывают абсолютно справедливые нарекания в отношении местных властей", - процитировала губернатора его пресс-служба.

Согласно тексту сегодняшнего решения о досрочном прекращении полномочий Кришталя, чиновник отправлен в отставку по собственному желанию. С 5 июля обязанности Кришталя будет временно исполнять его заместитель Денис Сарычев, говорится в документе, подписанном Владимиром Кришталем и опубликованном гордумой Калача-на-Дону.

Владимир Кришталь занимал должность главы Калача-на-Дону с 1992 года, уточняет сегодня "Высота 102".

Примечание:

"Жители Калача-на-Дону выступили против строительства домов в лесополосе", "Участники митинга в Калаче-на-Дону потребовали вернуть льготы на проезд", "В Волгограде жильцы многоэтажки провели акцию с требованием закрыть кафе в их доме".

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