Житель Анапы арестован на пять суток после антивоенного пикета

10 марта 2022, 14:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Анапы назначил пять суток ареста за неповиновение полиции местному жителю, который провел антивоенный пикет. Против него также направлено в суд дело о дискредитации вооруженных сил России, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта стало известно, что полицейские составили протокол на жителя Анапы по новой административной статье, предусматривающей ответственность за дискредитацию вооруженных сил России.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил также была введена 4 марта. Она наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

По материалам дела, 42-летний житель Анапы провел одиночный пикет на Театральной площади города, по время которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало вооруженные силы России.

Против него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", а также по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", – сообщил сегодня на своей странице в Instagram отдел МВД по Анапе.

Анапским горсудом участник акции протеста был приговорен к аресту на пять суток за неповиновение сотруднику полиции. Материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ направлены в суд, сказано в сообщении. Полиция также напомнила, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".