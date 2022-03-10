10 марта 2022, 14:10

Житель Анапы арестован на пять суток после антивоенного пикета

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Анапы назначил пять суток ареста за неповиновение полиции местному жителю, который провел антивоенный пикет. Против него также направлено в суд дело о дискредитации вооруженных сил России, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта стало известно, что полицейские составили протокол на жителя Анапы по новой административной статье, предусматривающей ответственность за дискредитацию вооруженных сил России.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил также была введена 4 марта. Она наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов  России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

По материалам дела, 42-летний житель Анапы провел одиночный пикет на Театральной площади города, по время которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало вооруженные силы России.

Против него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", а также по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", – сообщил сегодня на своей странице в Instagram отдел МВД по Анапе.

Анапским горсудом участник акции протеста был приговорен к аресту на пять суток за неповиновение сотруднику полиции. Материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ направлены в суд, сказано в сообщении. Полиция также напомнила, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Активисты в Калмыкии выступили против военной операции на Украине", "Протестная акция в Краснодаре завершилась массовыми задержаниями", "Краснодарский журналист получил предостережение за работу на акции протеста".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 марта 2022, 15:03

  • Третий кандидат в президенты Южной Осетии выбыл из борьбы

    Претенденты на пост президента Южной Осетии Дмитрий Тасоев, Давид Санакоев, Александр Плиев и Зелим Казиев успешно сдали экзамены на уровень владения государственными языками, Владимир Келехсаев получил "незачет", сообщил сегодня представитель ЦИК.

10 марта 2022, 14:05

10 марта 2022, 13:32

10 марта 2022, 13:19

10 марта 2022, 12:44

  • Минобороны России заявило о выведении из строя системы ПВО Украины

    Российские военные уничтожили 81 радиолокационный пост украинских ПВО, что привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины, заявило Минобороны России. Украинская сторона сообщила об эвакуации жителей Сумской области, а Международный комитет Красного Креста назвал "апокалиптической" гуманитарную ситуацию в стране.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи