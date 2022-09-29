Меликов пообещал наказание за призыв к массовой явке в военкомат Дербента

29 сентября 2022, 16:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчин из Дербента сегодня через громкоговорители призвали срочно явиться в военкоматы, глава пресс-службы администрации города пояснил, что некоторых резервистов сложно найти. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия властей Дербента "несусветной" глупостью и пообещал наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, за два дня были задержаны не менее 250 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Акции протеста в связи с объявленной мобилизацией проходили также в Хасавюрте и в селе Эндирей Хасавюртовского района. В Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь, указала в обращении к Владимиру Путину советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова, попросив дать региону полгода на подготовку призывников.

К 28 сентября около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти было возбуждено в Махачкале в связи с протестами, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило как минимум 163 административных дела. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Жителей Дербента призвали срочно прийти в военкоматы, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня в Telegram-канале True Дагестан. Запись сделана из окна машины, которая едет по городу. В зеркало заднего вида видна машина, из которой звучит запись. В открытое окно слышно объявление: "Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет". "Вот, пожалуйста", - говорит за кадром автор видео.

То, что автомобиль местного управления МЧС ездил по городу и приглашал мужчин в военкомат, не означает мобилизацию всех мужчин, сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.

По его словам, подобные действия вызваны тем, что некоторых военнообязанных, которым необходимо передать повестку, сложно найти по месту регистрации. "Это дополнительная мера информирования и дополнительный способ оповестить именно тех, кому необходимо вручить повестки. Будут мобилизоваться именно мужчины, подходящие по критериям. Побеседовали — если человек, например, не служил, он не подлежит мобилизации", - процитировало сегодня его слова РБК.

Если у человека есть военный билет, "нужно явиться в военкомат", пояснила дежурная межрайонного комиссариата Дербента."Если [человек] нам нужен - оставим, если нет - отпускаем", - привело ее слова издание "Кавказ.Реалии"*.

Глава Дагестана раскритиковал действия властей Дербента. "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?" - написал Сергей Меликов сегодня в своем Telegram-канале.

Он извинился перед горожанами за действия властей города. "Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных!" - указано в сообщении.

Пользователи Telegram также раскритиковали призывы к дербентцам массово прийти в военкоматы. Видео призывов явиться в военкомат в Дербенте, в частности, было опубликовано в Telegram-канале "ЧП Кавказ/Новости Кавказа", на который подписаны 83 566 человек. К 15.50 мск публикация собрала 170 комментариев.

"А зачем это? Никто не обязан идти в военкомат, если не получил повестку", - написал пользователь с ником "."."Почему из всей страны такое только в Дербенте? План хотите выполнить?" - поинтересовалась Айдын. "Пусть чиновники сами поедут и своих заберут, вот и перевыполнят план" - предложил Digorka Z.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.