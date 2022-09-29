Жена муфтия Дагестана попросила Путина отложить мобилизацию в республике

29 сентября 2022, 15:22

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В Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь, указала в обращении к Владимиру Путину советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова, попросив дать региону полгода на подготовку призывников.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, за два дня были задержаны не менее 250 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Акции протеста в связи с объявленной мобилизацией проходили также в Хасавюрте и в селе Эндирей Хасавюртовского района. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН.

К 28 сентября около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти было возбуждено в Махачкале в связи с протестами, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило как минимум 163 административных дела. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Обращение жены и советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к Владимиру Путину опубликовано сегодня в Telegram-канале муфтията республики. Гамзатова пояснила, что 27 лет находится в руководстве муфтията и знает менталитет дагестанского народа.

"Я и мой народ хотели бы предложить вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов", - говорится в обращении Айны Гамзатовой. Источник сведений о числе отправленных на Украину уроженцев Дагестана советник муфтия не назвала.

С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 225 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

На Украину из Дагестана едет "абсолютно неподготовленная молодёжь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", указала Айна Гамзатова, пояснив, что многих из отправившихся на Украину сотрудники муфтията знают лично. "Многие из них перед отправкой приходили за напутствием и молитвами к нашим имамам и лично к муфтию", - говорится в публикации.

Напомним, в Дагестане повестки из военкомата зачастую приходят тем, кто не имеет опыта боевых действий и даже не служил в армии, рассказали жители республики. По их мнению, отправлять в зону боевых действий нужно профессиональных военных.

Айна Гамзатова не впервые выступила с публичным заявлением. Так, в мае 2020 года она обвинила Владимира Васильева, который был тогда главой Дагестана, в перекладывании на муфтият ответственности за тяжелую ситуацию с коронавирусом в регионе. Ранее в том же месяце Айна Гамзатова обратилась к властям и меценатам с просьбой обеспечить томографами и аппаратами ИВЛ больницу в Махачкале. Правозащитная организация "Монитор пациента" поддержала просьбу Гамзатовой.

В августе 2022 года Гамзатова обратилась с примирительной речью к чеченскому спортсмену-блогеру Асхабу Тамаеву и дагестанскому спортсмену-блогеру Дибиру Махмудову после их конфликта в Махачкале. Она призвала их "простить друг друга ради Всевышнего", отметив перед этим, что оба молодых человека повели себя некорректно. Рамзан Кадыров поддержал Гамзатову, назвав конфликт между спортсменами исчерпанным после ее вмешательства. "Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным", - заявил он.

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